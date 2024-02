KNHS maakt kwalificatie-eisen voor FEI-wedstrijden bekend

Bij een klassering van M+10 mag je deelnemen aan internationale menwedstrijden. Uiteraard moet je daarnaast voldoen aan de FEI-voorwaarden zoals onder andere de eisen van het rijtuig en de toegestane ponymaat.

Leeftijd menner + groom

Daarnaast zijn er leeftijdseisen per klasse. De leeftijd wordt bepaald vanaf het begin van het kalenderjaar waarin de betreffende leeftijd wordt bereikt.

* Vierspan en Tandem paarden: 18 jaar

* Tweespan paarden: 16 jaar

* Enkelspan paarden: 14 jaar

* Alle ponyklassen: 14 jaar

Menners tot 18 jaar moeten worden begeleid door grooms van 18 jaar of ouder. Menners van 18 jaar en ouder kunnen worden begeleid door grooms vanaf 14 jaar.

Leeftijd paarden/pony's

Om internationaal CAI1* te kunnen starten dient een paard minimaal 5 jaar oud te zijn, gerekend vanaf 1 januari van het jaar waarin de 5-jarige leeftijd wordt bereikt. Voor CAI2* of hoger dient een paard minimaal 6 jaar oud te zijn voordat internationaal deelgenomen kan worden, gerekend vanaf 1 januari van het jaar waarin de 6-jarige leeftijd wordt bereikt.

Jeugd

Voor het deelnemen aan internationale jeugd menwedstrijden geldt dat wanneer je onderstaande klassering hebt, je startgerechtigd bent op internationale jeugd menwedstrijden. Uiteraard moet je ook voldoen aan de FEI voorwaarden (rijtuig en ponymaat etc.).

Childeren: L+1

Junioren: L+10

U25: M+10

Wanneer je drie jeugdwedstrijden bent gestart is het niet mogelijk om door te stromen naar internationale 3* wedstrijden als je nog niet M+10 bent geklasseerd.

NK Gaasterland

Deelnemen aan het NK enkel- en tweespan paarden in Gaasterland eind juni dit jaar is alleen mogelijk door te starten in de klasse Z of CAI 3*. Als je kans wil maken om geselecteerd te worden voor het WK Enkelspan paarden in Le Pin au Haras (FRA) 2024 is het verplicht om tijdens het NK in Gaasterland CAI 3* te starten.

Wil je CAI 2* starten in Gaasterland? Dan ben je uitgesloten van deelname aan het NK.

Bron: KNHS