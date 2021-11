KNHS Menforum: Wijzigingen Dressuur Mennen

Naar aanleiding van de uitkomsten over hun bevindingen van de bestaande proeven B tot en met ZZ, heeft de werkgroep enkele wijzigingen voorgesteld. De belangrijkste wijzigingen zijn:

– het verwijderen van het onderdeel ‘rijden met één hand’

– het samenvoegen van sommige onderdelen op het protocol

– het schrijven van een nieuwe ZZ proef die ook goed (indoor) in een ring van 20 x 60 meter te rijden is.

KNHS dressuurproeven-app

De KNHS laat een nieuwe dressuurproeven-app ontwikkelen, die nog beter aansluit bij de behoefte van de gebruikers. Naast de video van de proeven krijgt de app extra functionaliteiten. Zodra er meer bekend is over de nieuwe app, wordt dit bekend gemaakt.

Nieuwe kandidaat Ledenraad namens discipline Mennen

Wim Veldboom heeft jarenlang de discipline Mennen vertegenwoordigd in de Ledenraad. Vorige maand is er op Hoefnet een artikel verschenen over Wim waarin hij terugblikt op zijn bestuursfuncties. Klik hier voor het artikel

Wim’s termijn zit er dus op en daarom is het Menforum op zoek geweest naar een nieuwe kandidaat om af te vaardigen naar de Ledenraad. Tijdens de vergadering is deze voordracht besproken. De kandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek met de vertrouwenscommissie alvorens de benoeming officieel is. De afgevaardigde wordt daarna bekend gemaakt.

Bijdragen aan het Menforum?

Leden die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de mensport in Nederland kunnen meer informatie krijgen op de site van het eigen Mendistrict. Je kunt ook contact op met het forumlid van jouw district.

Klik hier voor de contactgegevens van alle leden van het Menforum

Wim Veldboom