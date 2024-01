KNHS verbiedt bandages vanaf 1 april op wedstrijdterrein

Dit besluit is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken, die aantonen dat bandages geen effectieve beenbescherming bieden en zelfs een negatief effect kunnen hebben op paardenbenen. “Je kunt er niet omheen, er is zoveel onderzoek naar gedaan. Het is overduidelijk dat we beter kunnen stoppen met het gebruik. Zeker omdat er alternatieven zijn als je de onderbenen wilt beschermen”, zegt Fenna Westerduin, die bij de KNHS de portefeuille paardenwelzijn beheert.

Geen effectieve beenbescherming

Morgan Lashley, specialist sportgeneeskunde en revalidatie paarden bij de Universiteit van Utrecht bevestigt dat bandages geen effectieve beenbescherming bieden. “Er is onderzocht of bandages overstrekking van de kogel kunnen tegengaan. Het antwoord is nee, zelfs tape helpt daar niet tegen. Je kunt dit gewricht alleen stabiliseren met een brace of gips, maar ja, daar kun je niet mee rijden. Als je bescherming wilt tegen aantikken, dan werken peeskappen beter dan een lapje stof, dat ook nog eens andere risico’s met zich meebrengt.

Het grootste probleem is dat onder bandages de temperatuur van de benen hoog oploopt, wat een nadelig effect heeft op elasticiteit van peesweefsel. Het wordt wel eens vergeleken met het koken van een ei. De structuur van de peesvezels verandert, waardoor ze beschadigd kunnen raken. Het helpt niet als je na het rijden de benen meteen afkoelt. “Dat is alsof je eerst je huis in de fik zet en dan gaat blussen. De schade is al geleden.” Ze wijst daarnaast op de problemen die kunnen ontstaan als bandages niet correct worden aangelegd. “Als ze losraken kan een paard erin verstrikt raken. Zitten ze te strak of is het materiaal niet goed, dan kunnen er drukkingen ontstaan. Ik heb in het buitenland zelfs eens gezien dat pezen trauma hadden opgelopen door veel te strakke bandages.”

Deze nieuwe regelgeving, die dus voor dressuur, springen en mennen per 1 april 2024 en voor voltige per 1 maart 2024 ingaat, is een nieuwe stap om het welzijn van paarden tijdens wedstrijden te waarborgen.

Bron: KNHS