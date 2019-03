Koninklijke PK’s op Paleis Het Loo

Verschillende koninklijke rijtuigen maken meerdere keren per dag een rit over het Stallenplein en de koninklijke oldtimers zijn van dichtbij te bekijken, zoals de Cadillac en Mercedes 300 Cabriolet van Koningin Wilhelmina en de Austin Sheerline van Koningin Juliana.

Op de aanspanplaats is de hoefsmid aan het werk en vindt het verzorgen en inspannen van de koninklijke paarden plaats.

Voor kinderen zijn er diverse activiteiten, waaronder het kennismaken met koninklijke beroepen zoals de koetsier en chauffeur in het Kinderatelier. Op zondag zijn er om 11.00 en 14.00 uur concerten met licht-klassieke muziek.

Tijdens het evenement gelden de reguliere entreetarieven, er wordt geen toeslag geheven.

Klik hier voor meer informatie