Koos de Ronde wint Indoor Friesland

Dat de verschillen binnen de top klein zijn was weer duidelijk zichtbaar. Bram Chardon, Boyd Exell en Koos de Ronde, de top drie van de avond, eindigde op iets meer dan twee punten verschil van elkaar. Voor Boyd Exell viel in de eerste ronde al een bal maar hij wist wel de snelste tijd neer de zetten. Glenn Geerts, Bram Chardon en Koos de Ronde lieten in de tweede ronde ook een bal vallen maar Boyd Exell kon zijn gevallen bal in de tweede ronde net niet permitteren. Hij moest daardoor genoegen nemen met de tweede plaats waardoor Koos de Ronde de ereronde mocht leiden.

Bram Chardon eindigde met 2.26 strafpunt meer dan Koos de Ronde op de derde plaats. De vierde plaats ging naar Glenn Geerts.

Try-out

Na de try-out van vorig jaar hadden de aanwezige deelnemers Indoor Friesland met stip op hun kalender gezet. Ze waren enthousiast over de kwaliteit van het concours en de kans om het noorden (en de rest) van Nederland te laten genieten van de mooie sport. Voor het publiek waren het allemaal winnaars, maar de enige echte was Koos de Ronde!

Marie de Ronde, echtgenote en groom van winnaar Koos de Ronde, keek donderdagavond met een glimlach naar de prijsuitreiking en het razend enthousiaste publiek: “Wat was dit een ge-wel-di-ge avond! Vorig jaar was al fantastisch. Er heerste hier euforie over de wens om een wereldbekerwedstrijd naar Leeuwarden te halen. Ik heb daarover veel contact gehad met Yvonne van Bergen. De FEI werkte echter niet mee, dus besloot Indoor Friesland hetzelfde concept als vorig jaar weer op het programma te zetten. Als dan de top vier van de wereld hier aanwezig is, zegt dat veel.”

“Daarnaast was deze avond een prachtig visitekaartje voor de mensport én voor Indoor Friesland. Level 4-parcoursbouwer Johan Jacobs bouwde een goed parcours, de top van de wereld was er en de bodem lag er uitstekend bij. Als organisatie kun je je niet veel meer wensen. Boyd was vooraf favoriet, maar het moet altijd nog maar gebeuren. Ik vind het ook geweldig dat de organisatie een lokale menner als Anne Okkema de kans geeft om hier te rijden.”

Bron: Indoor Friesland

Boyd Exell tijdens Indoor Friesland