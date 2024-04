Kronenberg 2024: Dressuurproeven zitten erop

Door de vele regen die in in de nacht van donderdag op vrijdag viel en in de loop van vrijdagochtend, besloten de vierspanmenners hun proeven in de 40x80m baan op het zand te rijden, in plaats van de 40x100m ring die uitgezet was op de grasbaan. De ring op het gras was te nat.

De beste dressuurscore in Kronenberg dit jaar werd neergezet door Bram Chardon. Hij stuurde zijn paarden met 43.95 strafpunten naar de eerste plaats. Anna Sandmann (GER) staat momenteel op de tweede plaats, gevolgd door IJsbrand Chardon en Fredrik Persson (SWE).

Jeugdrijder Victoria Persson (SWE), de dochter van Fredrik, wist dicht in de buurt van de beste score te komen. Zij won de U25 2* enkelspan paard klasse met 44.85 strafpunten. Bij de 3* enkelspan pony’s gaan de Deense Lise Halkjear en Karina Blaabjerg aan de leiding. Edwin Kiefer (GER) maakt het podium van de tussenstand compleet.

Bij de 3* tweespan paarden gaat Francois Dutilloy (FRA) aan de leiding met 48.95 strafpunten. Rob Lommers (NED) staat tweede met 52.51 en het gat tot de nummer drie, Graham Heath (GBR) is meer dan tien strafpunten.

De deelnemers van de 3* tweespan pony’s, 3* vierspan pony’s en 3* enkelspan paarden wisten niet onder de 50 strafpunten te komen. Bij de tweespan pony’s gaat Antonia Brachten (GER) aan de leiding. Bij de vierspan pony’s staat Dianne van Bemmel-Legemaat (NED) bovenaan en de top drie van de enkelspan paarden is met Fabrice Martin, Marion Vignaud en Tony Ecalle helemaal in Franse kleuren.

Morgen rijden alle 2* klassen en de 3* enkelspan pony’s en 3* tweespan paarden de vaardigheid. De 3* tweespan pony’s, 3* vierspan pony’s, 3* enkelspan paarden en 3* vierspan paarden rijden morgen de marathon. Zondag worden de rollen omgedraaid.

