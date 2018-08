WK Kronenberg 2018: Den Elzen en Poppen rijden winnende proef

Titelverdediger Heiner Lehrter (Duitsland) reed een uitstekende proef. Geroutineerd werkte hij de proef netjes af, waarbij hij zijn vosje Dashwood actief naar voren reed en vloeiende overgangen toonde. Een mooie score van 45,94 was het resultaat. Lehrter ging geruime tijd aan de leiding, maar Jacques Poppen (NED) moest nog.

Moeilijke keus pakt goed uit

Poppen rijdt dit WK met Anniek, die hij zijn ‘tweede paard’ noemt, maar is er inmiddels achter dat deze merrie niet onderdoet voor zijn crack Pp. ‘In de 10-minuten-ring was Anniek nog erg bang en ik kon nauwelijks langs de kanten rijden. Ik heb veel op haar moeten inpraten om vertrouwen te geven,’ vertelt Poppen. ‘Ik wist dat ze dit zeker spannend zou vinden, maar gelukkig kreeg ik haar aan het werk.’ Bij het inkomen van de ring ontstond even wat spanning, maar de proef werd er één om van te watertanden. ‘Ik kon haar na het afwenden bij C gelijk mooi bewerken en heb gewaagd gereden. Daardoor ontstonden misschien wat kleine foutjes, maar Anniek heeft het fantastisch gedaan’, is Poppens commentaar. De merrie danste lichtvoetig door de proef en toonde spectaculaire verruimingen. Alle juryleden beloonden de proef met een eerste plaats. Score: 37,78 strafpunten. ‘Ik heb genoten van mijn proef,’ straalt Poppen. ‘Ik ben waanzinnig trots op mijn team en mijn paard.’ De keuze welke van zijn paarden hij zou starten was een moeilijke en hij is blij dat gemaakte keus nu zo goed uitpakt in de dressuur.

Jacques Poppen met Anniek

Monsterscore

Aan het einde van de middag was het de beurt aan de deelnemers in Grade2, waar aanvankelijk iedereen vrijwel gelijkwaardige proeven reed. De Duitse Alexandra Röder presenteerde haar chique merrie Partitur 7 in een mooie proef en scoorde 50,50 strafpunten.

Toen Francisca den Elzen aan de beurt was kwam de regen met bakken uit de hemel. Dat deerde haar echter niet. Geconcentreerd reed ze met Albrecht’s Hoeve’s Lars een fantastische proef. Een hele fijne aanleuning en mooie verruimingen brachten haar de overwinning in het eerste wedstrijdonderdeel. Niemand in Grade 2 scoorde onder de vijftig strafpunten, maar Francisca zette 39,69 op het scorebord.

Met deze twee dressuurscores gaat Nederland in het landenklassement aan de leiding.

Klik hier voor alle uitslagen.

Klik hier voor het fotoalbum.

Francisca den Elzen in haar winnende proef