Kronenberg maakt zich op voor top-WK

Enkelspan paarden

Het WK Kronenberg wordt het tiende WK in de geschiedenis van de enkelspansport en de eerste in Nederland. Bovendien is het voor het eerst dat een WK enkelspan paarden gelijktijdig op dezelfde locatie wordt gehouden met een WK voor de paramenners. Het eerste WK voor deze rubriek vond in 1998 plaats in het Oostenrijkse Ebbs en werd toen gewonnen door de Finse Arja Mikkonen. Zij is dit jaar aanwezig als lid van het begeleidingsteam van de Finse enkelspannen. De Oostenrijker Rudolf Pirhofer won in 1998 brons en hij is ook dit jaar aanwezig als deelnemer.

Regerend wereldkampioen Dieter Lauterbach uit Duitsland verdedigt zijn individuele-en teammedaille in Kronenberg, waar Saskia Siebers haar bronzen medaille van het WK 2016 hoopt te kunnen verbeteren of te evenaren. De Poolse Weronika Kwiatek won twee jaar geleden zilver en is nu aanwezig als chef d’equipe van het Poolse team.

De Nederlandse delegatie bestaat uit acht enkelspanrijders. Bondscoach Ad Aarts maakt in een later stadium bekend, welke drie menners deel uitmaken van het landenteam.

Eline Houterman uit Meterik is één van de acht Nederlandse deelnemers aan het WK

Paramenners

De paramenners rijden op de schitterende terreinen van Grandorse hun 11e WK sinds de introductie in 1998. De paramenners zijn verdeeld over twee groepen; Grade 1 voor de menners met de zwaarste handicap en Grade 2 voor menners met een minder zware handicap. Elk team bestaat uit minimaal twee en maximaal 3 menners, waarvan er minimaal één in Grade 1 uitkomt.

Regerend wereldkampioen Grade 2 Francisca den Elzen en bronzen medaillewinnaar van 2016 Aad van Marwijk komen beiden aan de start in Kronenberg. In Grade 1 verdedigt Jacques Poppen zijn zilveren medaille. In totaal komen er zes Nederlandse menners in actie, waarvan er drie deel gaan uitmaken van het landenteam, die er alles aan zullen doen om evenals in 2016 het goud mee naar huis te nemen. Ook hier maakt bondscoach Ad Aarts in een later stadium bekend, welke drie menners deze eer toebedeeld krijgen.

Klik hier voor de deelnemerslijst en het programma.

Francisca den Elzen verdedigt haar gouden medaille met Albrecht's Hoeve's Lars