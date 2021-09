Last van zitproblemen in de bokstoel? Cellpad komt met ‘Driver seat inlay’!

Alle onderleggers worden gemaakt via een speciaal procedé en in combinatie met het bewerkte foam én het gebruik van zo min mogelijk stiksels, zorgt Cellpad™ voor kwaliteit en comfort van het allerhoogste niveau.

Driver seat inlay

Niet alleen paarden, maar ook de menners moeten zich comfortabel voelen tijdens het beoefenen van de sport. Daarom heeft Cellpad™ de ‘Driver seat inlay’ ontwikkeld. Het lichaam krijgt in de bokstoel soms het één en ander te verduren. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan een koude onderrug en aan zitproblemen door rugklachten.

Deze problemen zijn verleden tijd met de Driver seat inlay. Dit kussen past eenvoudig in bijna elke bokstoel en is voorzien van het Cellpad eigen foam, neemt de lichaamstemperatuur van de menner aan, is wasbaar op 30 graden en blijft ontzettend soepel.

Binnenkort leverbaar

“Soms vragen klanten om oplossingen voor specifieke problemen”, vertelt Team Cellpad™. “Wanneer een vraag vaker terugkomt, proberen we een ontwerp te maken. Testrijders toetsen vervolgens de toepasbaarheid en met hun op- en aanmerkingen gaan we verder aan de slag, tot het product aan alle voorwaarden voldoet. Daarna lanceren we het pas op de markt.”

Binnenkort is de Driver seat inlay leverbaar. Houd dus de website van Cellpad in de gaten en vraag ernaar bij jouw dealer!

