Lipica presenteert menclinic met Boyd Exell op 12 & 13 maart 2022

Boyd wordt geassisteerd door het WK-jurylid Andrew Counsell uit Groot-Brittannië. Tijdens deze tweedaagse clinic wisselen Andrew en Boyd theoretische en praktische delen af in de comfortabele vergaderzaal van stoeterij Lipica en het prachtige hoofdstadion, waar de aanwezigen de clinic kunnen volgen vanaf de overdekte tribune.

Andrew gaat niet alleen in op de nieuwe dressuurproeven, hij geeft de belangstellenden ook een uitgebreide update over de wijzigingen in het FEI menreglement die op 1 januari 2022 zijn ingegaan.

Deze internationale clinic is open voor alle menners, trainers, grooms, nationale en internationale officials, fans, kortom, iedereen is welkom om gebruik te maken van deze unieke kans om van de besten te leren!

Informatie

De kosten voor deze clinic bedragen € 299,00 per persoon en is inclusief 2 hotelovernachingen in het compleet gerenoveerde Maestoso hotel op het terrein, 2 x ontbijt, 2 x lunch, koffiepauzes en 2 x diner (excl. Drankjes).

De kosten voor de clinic zonder accommodatie bedragen € 199,00 per persoon.

Schrijf je voor 25 februari 2022 in via deze link.

Hotel Maestoso en stoeterij Lipica hebben als regel dat je of hersteld moet zijn van corona, of gevaccineerd of getest. Mondmaskers zijn verplicht in publieke ruimtes.

Klik hier voor het voorlopige programma en meer informatie.

Exact 10 jaar geleden, in maart 2012, gaf Boyd Exell ook een zeer succesvolle en drukbezochte clinic in Lipica. Klik hier om de foto’s te bekijken!