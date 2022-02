Lipica zet Donau Alpen Pokal voor tweespanrijders weer op de kaart

Tweespanrijders uit Oostenrijk, Kroatië, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Liechtenstein, Roemenië, Slovenië, Zwitserland, Slowakije, Montenegro, Bulgarije en Servië strijden in individueel-en teamverband om de felbegeerde trofee, de Donau Alpen Pokal. Daarnaast heeft de organisatie extra geldprijzen beschikbaar gesteld.

WK-tussenjaar

De Donau Alpen Pokal is 1976 in het leven geroepen om deelnemers uit bovengenoemde landen te stimuleren hun kennis en kunde met elkaar te delen. In 1979 werd de DAP voor het eerst uitgereikt. Sinds 2002 wordt er in het WK-tussenjaar voor de tweespannen gestreden om de DAP. De individuele strijd is open voor deelnemers uit alle landen, de teamwedstrijd is voorbehouden aan menners uit bovengenoemde landen.

Hoe werkt het?

Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Donau Alpen Pokal dat Lipica gastheer is van deze competitie. De teams bestaan uit deelnemers aan de driesterrenwedstrijd. Een team bestaat uit minimaal twee en maximaal drie deelnemers en een land mag meerdere teams afvaardigen. Er wordt gestreden in twee DAP klassementen:

– Individueel tweespan paard open voor CAI3* deelnemers uit alle landen.

– Team tweespan paard (open voor deelnemers uit bovengenoemde landen, de teamleden moeten CAI3* deelnemers zijn, minimaal 2, maximaal 3 teamleden)

De DAP teamwedstrijd wordt verreden over dressuur, marathon en vaardigheid waarbij de uitslag wordt bepaald op basis van de twee teamleden met het beste resultaat in het totaalklassement.

Rijders die met twee aanspanningen starten, moeten van tevoren aangeven met welk span ze aan de DAP deelnemen, zowel individueel als in het team. Een rijder mag met maximaal één aanspanning deel uitmaken van een team.

Miroslav Matuska

