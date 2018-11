Lisieux opent haar deuren voor ponymenners

WK-juryleden Stefan Keczycki uit Polen en Karin Grupe uit Duitsland maken deel uit van het internationale jurycorps, dat onder leiding staat van de Française Marie Pierre Bruneel. De jury wordt gecompleteerd door de Portugees Tiago Da Silva Gomes en de Fransman Mickäel Delignières.

De parcoursbouw is in handen van de Franse level 3 parcoursbouwer Philippe Blossier. De Belgische level 4 Technisch Afgevaardigde Richard Papens is verantwoordelijk voor het technische verloop van de wedstrijd.

De organisatie is in handen van de Franse menner Maxime Maricourt en zijn vrouw Laetitia, beiden zeer bekend in de ponysport.

Lisieux ligt in Normandië op 600 kilometer van Utrecht en is slechts 30 kilometer verwijderd van de Franse kust! De wedstrijd wordt gehouden op de renbaan, waar de organisatie gebruik maakt van alle aanwezige faciliteiten zoals vaste boxen en een dressuur-en vaardigheidsbaan op gravel. De organisatie beschikt over ruime losrijterreinen en de marathon wordt gehouden op grasondergrond.

Het voorlopige programma is als volgt:

Woensdag 1 mei: veterinaire keuring

Donderdag 2 mei: dressuur deel 1

Vrijdag 3 mei: dressuur deel 2

Zaterdag 4 mei: marathon

Zondag 5 mei: vaardigheid

*)datumwijziging van dit WK ligt ter goedkeuring bij de FEI.

Klik hier voor meer informatie.