Londen Olympia 2018: Exell wint Extreme Driving rubriek

Koos de Ronde

Internationaal level 4 parcoursbouwer Johan Jacobs had een mooi parcours uitgezet voor de zeven menners, waaronder de nieuwe brug. Dit leverde spannende momenten op bij een aantal menners, waaronder wild card deelnemer Daniel Naprous wiens paarden flink terugkwamen op dit obstakel.

Zowel Exell als Simonet bleven in de eerste omloop foutloos en kwalificeerden zich voor de tweede ronde over hetzelfde parcours, waarin met een schone lei werd begonnen. Koos de Ronde had zijn achterspan van vorig seizoen van stal gehaald en zette de snelste tijd neer. Er rolden echter vier balletjes, maar De Ronde wist zich toch te plaatsen voor de tweede manche. Zijn tweede rit verliep door stuurfoutjes en twee balletjes helaas niet geheel vlekkeloos en De Ronde moest vandaag genoegen nemen met de derde plaats. Simonet reed een vloeiende rit, maar zijn snelheid lag niet hoog genoeg om een gevaar te kunnen vormen voor Exell. De achtvoudig Wereldbekerkampioen was maar liefst 13 seconden sneller dan Simonet en het afgeworpen balletje op de laatste poort bracht zijn zege niet in gevaar.

Morgen komen de vierspanrijders opnieuw in actie in de eerste wedstrijd van de Wereldbeker, waarvoor Jacobs een ander parcours heeft ontworpen. Wild card rijders Dan Naprous en Boyd Exell bijten reglementair het spits af, gevolgd door Chester Weber, Benjamin Aillaud, Glenn Geerts, Koos de Ronde en Edouard Simonet.

Klik hier voor de startlijsten, uitslagen en parcourstekeningen.

Klik hier voor het fotoalbum.

