Lyon: eerste wereldbekerwinst voor Dries Degrieck

“Ik had het totaal niet verwacht,” zegt Dries na afloop. “Voor de paarden en voor mij is dit nieuw.” De Belgische vierspanrijder is ongeveer twee maanden aan de slag met deze indoorpaarden, die net wat kleiner zijn dan zijn outdoorspan. “Het zijn twee paarden van mijn vader en twee paarden van klanten. En mijn vijfde paard uit het buitenseizoen liep mee in het voorspan.” Over de voorbereiding vertelt hij: “Natuurlijk heb ik thuis getraind. Normaal gesproken hadden we ook meegedaan in Zwartewaal, maar dat lukte niet. Dus ik ben nog een keer bij Boyd (Exell, red.) wezen trainen.”

Dries Degrieck won vandaag de wedstrijd

Vroeg

De wedstrijd begon al om half negen vanochtend. En desondanks viel de sfeer reuze mee. Er was publiek: de eerste mensen zaten al om 8.15 uur op de tribune. De speakers deden het goed en betrokken het publiek op een leuke manier bij de wedstrijd. Het parcours dat Jeroen Houterman had ontworpen was mooi en bedoeld om weer in het wedstrijdritme te komen. Dat vond ook Koos de Ronde. “Het was een mooi parcours. Niet het moeilijkste dat we ooit hebben gereden, maar dat is vast een bewust plan van Jeroen geweest. Iedereen is er bijna twee jaar uit geweest en zo kunnen we weer even goed beginnen.”

Geen foutlozen

Al in de eerste manche was Dries Degrieck veruit het snelst, waarbij er één balletje afging. Geen van de rijders kon de nul vasthouden. Ook Koos de Ronde en Boyd Exell lieten een balletje vallen in de eerste omloop, klokten snelle tijden, maar waren langzamer dan de Belg. Dit drietal plaatste zich vervolgens voor de tweede ronde, waar het parcours iets korter was door het weglaten van de poorten 2 en 10.

Balletje teveel

Boyd Exel was het eerst aan de beurt en koos ervoor om een binnendoor route te nemen, maar dat risico leverde ook een balletje op en ook bij de brug rolde er één af. Boyd werd daardoor uiteindelijk derde. “Overall ben ik blij, we hadden twee foutjes teveel,” verklaart hij. “De tweede ronde was goed, toen hadden we ritme. Dat er een bal af was bij de brug had ik niet in de gaten. Die andere bal hoorde bij het risico dat ik nam: soms lukt het en soms niet.” Ook de wereldkampioen moet weer in het ritme komen. “Vorig jaar is Demi met pensioen gegaan. Mad Max is zijn vervanger en loopt rechtsachter. Thuis in de training doet hij het heel goed. Hij komt nu steeds meer in zijn ritme en moet wedstrijdervaring op gaan doen. In de tweede omloop ging hij al veel beter dan in de eerste. Over het geheel genomen ben ik tevreden. We moeten allemaal weer in het wedstrijdritme komen.” Boyd kan het goed hebben dat Dries de eerste wedstrijd won: “Vorige week was Dries bij mij thuis om te trainen en ik ben blij dat iemand waarmee ik werk gelijk resultaat boekt.”

Koos de Ronde werd tweede en was daar dik tevreden mee. “Ik had een balletje wat niet nodig was, maar ik heb lekker gereden. De rechter paarden zijn nieuw en ik ben tevreden met mijn tweede plek. Dries reed supergoed en morgen ga ik proberen om er een schepje bovenop te doen. De top 3 was goed in vorm vandaag.”

Koos de Ronde wil er morgen een schepje bovenop doen

Morgen wordt het spannend

Morgen om 16.40 is de beslissende wedstrijd. Dan begint iedereen weer op nul. Dries Degrieck heeft zich nu geprofileerd al de te kloppen man, maar Boyd Exell en Koos de Ronde zullen zeker een tandje bij zetten. De startvolgorde is dan in omgekeerde volgorde van het klassement van de wedstrijd van vandaag. Je kunt het volgen via een livestream.

