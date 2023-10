Marijke Hammink genomineerd voor FEI Awards

De FEI Awards bestaan sinds 2009 en zijn in het leven geroepen door voormalig FEI-president HRH Prinses Haya. Er worden in vier categorieën awards uitgereikt. Naast de ‘Best Athlete’, worden er ook awards uitgereikt in de categorieën ‘Rising Star’, ‘Best Groom’ en ‘FEI Inspire’. In totaal zijn er zestien personen genomineerd voor de FEI Awards 2023. Stemmen is mogelijk tot en met 22 oktober.

Marijke Hammink

Marijke Hammink is geboren en getogen in Bornerbroek en is van jongs af aan gepassioneerd door paarden. Ze begon met springen toen ze nog maar zes jaar oud was en tegen de tijd dat ze veertien werd, begon Marijke met enkel- en tweespannen te rijden. Sinds 2007 rijdt zij vierspan.

Haar handelsmerk zijn haar prachtige bruine Welsh A-pony’s. Marijke reed haar eerste FEI Wereldkampioenschap ponymennen in 2017, waar ze een bijdrage leverde aan het teamzilver van Nederland. Op het WK ponymennen in 2019 won Marijke individueel zilver en in 2021 in Le Pin au Haras wist ze voor het eerst de individuele gouden medaille veilig te stellen. In dat jaar was er wederom teamgoud.

Dit jaar was Marijke Hammink onverslaanbaar met elf opeenvolgende overwinningen gedurende het seizoen en prolongatie van haar wereldtitel op het WK Ponymennen in Oirschot waar ze zowel individueel als met het team goud wist te winnen!

Deze indrukwekkende lijst was voor de FEI aanleiding om Marijke Hammink te nomineren voor de ‘Best Athlete’ Award. In deze categorie neemt de vierspanrijdster het op tegen Steve Guerdat (springen), Jessica Von Bredow-Werndl (dressuur) en Rosalind Canter (eventing).

Stemmen

Je kunt vanaf vandaag tot en met 22 oktober online je stem uitbrengen. De publieksstemmen vormen 50% van de uitslag, de andere helft wordt bepaald door een panel van juryleden. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens het FEI Awards Gala in Mexico City op 21 november.

Klik hier om je stem uit te brengen

Bron: FEI/KNHS