Mechelen: opnieuw wereldbekerwinst voor Boyd Exell

Voorafgaand aan de drive-off werd het enthousiaste publiek al getrakteerd op een prachtige eerste omloop. Voorrijder Julien Vanhoenacker mocht het spits afbijten met zijn vierspan Welshpony’s. Als eerbetoon voor zijn sterke wedstrijdseizoen, waaronder de marathonoverwinning op het WK in Oirschot, bood Paardensport Vlaanderen hem de mogelijkheid om het wereldbekerparcours te rijden. Het enthousiasme was groot toen hij foutloos in 139,10 over de finish kwam.

Dries Degrieck miste nipt de drive-off na een sublieme omloop

Foutjes en tegenslag

Dries Degrieck startte als eerste deelnemer. Met veel geluk op de eerste poort, bleef hij foutloos en zette een geweldige tijd van 135,91 op de klokken. Hij leek hiermee af te stevenen op een plek in de drive-off, maar werd uiteindelijk 4e. Vervolgens was er een ‘valse start’ voor Glenn Geerts. Hij was net op volle snelheid van start gegaan toen de bel klonk en hij moest stoppen. Hij verliet de piste. Er bleek iemand in het publiek onwel te zijn geworden en pas nadat een ambulance was geweest, werd de wedstrijd geruime tijd later weer hervat. Ondanks dat Glenn geen wereldbekerpunten kon verdienen vanwege een wild card, wilde hij graag schitteren voor eigen publiek. Toen hij voor de tweede keer van start ging, wist hij er nog een redelijke tijd uit te persen, maar er rolden – in tegenstelling tot gisteren – 3 ballen. Ook Koos de Ronde had een wildcard. Hij was supersnel, maar reed op weg naar de A-poort van de tweede marathonhindernis kegelpoort 1 om. Hij bleef buiten de drive-off en nam het 5e prijzengeld mee naar huis. Jérôme Voutaz reed een dag eerder nog mee in de drive-off, maar zag gelijk de bal op poort 1 vallen. Vervolgens schoot hij in de tweede marathonhindernis bijna door een verkeerde poort, moest achteruit en was kansloos voor de finale.

Na zijn eerste omloop leek Michael Brauchle favoriet voor de overwinning

Supersnelle Brauchle

Bram Chardon gaf de voorgaande combinaties het nakijken door als eerste onder de 130 seconden te finishen, maar moest nog wel 4 strafseconden bijtellen voor het afrijden van een bal op de brug. Michael Brauchle deed er nog een schepje bovenop. Hij nam veel risico, vloog op topsnelheid door het parcours en kwam foutloos in 128,56 over de finish. Daarmee zette hij veel druk op Boyd Exell. De wereldkampioen hield zijn hoofd koel, maakte geen fouten en plaatste zich als tweede voor de drive-off.

Boyd Exell hield het hoofd koel en won de drive-off (foto FEI)

De klasse van Boyd Exell

Het leek alle kanten op te kunnen in de drive-off. Gezien zijn supersnelle eerste omloop leek Michael Brauchle in de juiste vorm om de wereldkampioen te kunnen kloppen. Ook de gereden tijd van Bram Chardon was sneller dan die van Boyd in de eerste omloop. De Nederlander moest als eerste van start. In de eerste marathonhindernis liep het niet helemaal op rolletjes en viel er een bal. De gereden tijd van Bram was het snelst van allemaal, maar door de 4 strafseconden eindigde hij als 2e. Boyd Exell reed opnieuw foutloos, bleef dicht bij het hout en klokte een snelle tijd van 126,57. Michael Brauchle moest de beslissing brengen. Opnieuw ging hij supersnel van start. Maar in de eerste marathonhindernis had hij een hapering bij de C-poort en het voorspan werkte niet meer zo goed samen. Die hapering kostte veel tijd en het ritme was weg. De Duitser zette alles op alles om zo snel mogelijk naar de finish te rijden, nam daarom in het laatste stuk extra risico en zag toen ook nog een bal vallen. Hij werd derde. Boyd Exell moest er hard voor werken om de concurrentie voor te blijven, maar bewees opnieuw zijn klasse en werd gehuldigd als winnaar.

Feestelijk slot van Jumping Mechelen met de ereronde van de vierspannen (foto FEI)

