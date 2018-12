Britse chef d’equipe Jill Holah in het zonnetje

Jill Holah

Jill is sinds 1995 chef d’equipe van de Britse menners. Ze begon als begeleidster van de tweespan paarden tijdens het WK Poznan in 1995. Daarna was ze de steun en toeverlaat van de pony vierspanrijders tijdens het EK 1999 in Saumur, waar Georgina Frith individueel goud won en het Britse team zilver mee naar huis nam. Ze leidde de ponymenners naar hun bronzen medaille in eigen land tijdens het WK Catton Hall in 2005 en in Breda 2015. Ze was chef d’equipe toen Anna Grayston individueel goud won bij de tweespan pony’s in Breda 2015 en toen Tara Wilkinson haar in 2017 in Minden opvolgde.

In 2010 begeleidde Jill de Britse paramenners naar team brons op het WK Breda 2010.

Jill Holah is een populaire en efficiënte chef d’equipe die het te allen tijde kalm maar vastberaden opneemt voor haar menners. Achter haar koele uiterlijk schuilt een warme en gevoelige vrouw die door iedereen die haar kent gerespecteerd en bewonderd wordt.

