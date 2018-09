WK Mezőhegyes 2018: Adele M, Charly Brown en Fortino zijn de nieuwe Wereldkampioenen

De combinaties in de drie rubrieken bonden de strijd met elkaar aan tijdens twee dagen met gecombineerde dressuur-en vaardigheidsproeven, een dag dressuur en een dag gecombineerde marathon. In de dressuur-en vaardigheidsproeven werden de paarden beoordeeld op hun basisgangen in de dressuur, het niveau van training passend bij de leeftijd van het paard en de algemene indruk, karakter en opleiding van het paard. In de gecombineerde marathon lette de jury onder aanvoering van Dr. Klaus Christ (GER), Bert Jambon (BEL), Jan-Erik Palsson (SWE) en Mark Wentein (BEL), onder meer op gehoorzaamheid, conditie, werkwillendheid, houding en potentie als toekomstig menpaard.

Niet alleen nieuwe paarden en menners reizen ieder jaar naar Mezőhegyes, ook voormalige en recente kampioenspaarden en -menners komen er aan de start. Bartlomiej Kwiatek won amper een week geleden de Wereldtitel bij de enkelspan paarden in Kronenberg en hij bracht samen met zijn zus Weronika maar liefst zeven paarden uit in Mezőhegyes dit weekend. Ook andere bekende menners waren aanwezig zoals Marie Tischer, Bettina Winkler en Franz Schiltz die allen al eerder een medaille wonnen in Mezőhegyes.

Adele M met Bettina Winkler

Vijfjarige paarden

In totaal drongen 8 van de 16 paarden door naar de finale van de vijfjarige paarden op zaterdag en zondag. Adele M, de Sachsen-Thüringen merrie gereden door de Duitse Bettina Winkler (GER) maakte al indruk op de eerste dag van het WK. Ze kreeg een geweldige score van 8.31, maar door 2 afgeworpen balletjes ging zij met een score van 7.71 als tweede geplaatste naar de finale, achter Daljuk, de Silesische hengst met Weronika Kwiatek met 7.81.

In de laatste dressuurproef herhaalde Adele M haar topprestatie. Ze liet een regelmatige, goed voorwaartse arbeidsdraf zien met actief achterbeen wat haar 9 punten opleverde voor zowel de arbeidsdraf als de middendraf. Met een totaal van 8.17 punten nam ze de leiding. Weronika Kwiatek stond na de dressuur tweede met Daljuk en derde met Luby.

Tijdens de gecombineerde marathon op zondag gaf Adele M het goud niet meer uit handen. Ze was erg elastisch en soepel in de hindernissen en was erg werkwillend, wat leidde tot een score van 8.34. De punten van de dressuurfinale en de gecombineerde marathon werden bij elkaar geteld, wat haar het hoogste puntentotaal (16.51) van de wedstrijd opleverde én de Wereldtitel bij de vijfjarige paarden.

Bartlomiej Kwiatek reed met de zwarte hengst Frombork een uitstekende marathon en klom op naar het zilver. Het brons ging naar de Westfalen merrie Finesse 37, gereden door de Oostenrijker Alexander Bösch.

Charly Brown met Jessica Wächter

Zesjarige paarden

Na de dressuur gingen twee paarden ex-aequo aan de leiding, wat resulteerde in een spannende marathon bij de zesjarige menpaarden. FST Laurin gereden door de Duitse menner Lars Krüger en Charly Brown gereden door zijn landgenote Jessica Wächter kregen beiden een score van 7.57 punten van de jury voor hun dressuurproeven. Charly Brown was voor het eerst in Mezőhegyes, FST Laurin nam in 2017 deel en werd toen vijfde. Het prachtige Duitse sportpaard van Jessica Wächter liet een ontspannen stap zien, een goed gebalanceerde galop met voorwaartse drang en duidelijke overgangen. Met zijn ruime galop maakte hij makkelijk meters in de marathon. Hij ging vloeiend door de waterbak en maakte het karwei af met een krachtige galop. Ondanks twee balletjes was zijn score hoog genoeg om de eerste plaats te behouden. Met een score van 15.77 werd Charly Brown de nieuwe Wereldkampioen. Het zilver ging naar de zwarte Sachsen-Thüringen merrie FST Laurin met Lars Krüger en het brons ging naar Bartlomiej Kwiatek met de Silesische hengst Renesans.

Fortino met Marie Tischer

Zevenjarige paarden

In 2017 werd Fortino Wereldkampioen bij de zesjarige paarden. Het was te verwachten dat de ruin dit jaar opnieuw van zich zou laten horen, en dat deed hij. Vijf paarden drongen door tot de finale van de zevenjarige menpaarden, waaronder de KWPN-ruin Greydanus gereden door de Italiaan Cristiano Cividini, die opklom naar het zilver in de marathon.

Fortino was zonder enige twijfel de beste in de dressuur op zaterdag. Het Duitse sportpaard liet een regelmatig en duidelijk contact zien in de verzamelde draf en arbeidsdraf. In het uitstrekken liet hij veel soepelheid en impuls zien. De jury waardeerde zijn fantastische galop met een 9. Tijdens de marathon liet de ruin zich uitstekend kort wenden door de hindernissen. Met een eindscore van 16.41 lieten Tischer en Fortino opnieuw zien de beste te zijn. Greydanus en Cividini wonnen zilver, het brons werd opgeëist door Weronika Kwiatek met Loxia.

Mezőhegyes is van 12 tot en met 15 september 2019 opnieuw gastheer van het FEI Wereldkampioenschap voor jonge menpaarden.

Klik hier voor alle uitslagen en foto’s.

De winnaars bij de zevenjarige menpaarden