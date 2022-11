Minimarathon Zuidbroek dit jaar in Tolbert

In samenwerking met IICH Groningen werd de mogelijkheid onderzocht om uit te wijken naar het Hippisch Centrum Exloo, maar door de volle agenda van Exloo en andere noordelijke wedstrijden was het niet realistisch om in de kerstperiode een datum te vinden. Wel wordt op 11 februari voor het eerst een minimarathon georganiseerd bij Hippisch Centrum Exloo. Daarover volgt later meer informatie.

Noordercup en Strijd der Districten

De organisatie van de minimarathon in Zuidbroek heeft samen met de Stichting Mensport Nienoord een alternatief gevonden op 27 december bij HJC Manege in Tolbert. Daar wordt in de grote indoorbaan van 70 bij 45 meter een inrijbaan van 20 bij 45 uitgezet en een de hoofdpiste van 45 bij 50 meter, waar de minimarathon zal worden gebouwd.

Alle deelnemers rijden in de voorrondes twee manches. De beste 25% rijdt rijdt vervolgens de finale. De wedstrijd is open voor enkelspan pony’s, tweespan pony’s, tandem pony’s, vierspan pony’s, enkelspan paarden, tweespan paarden, tandem paarden, vierspan paarden en een jeugdrubriek.

Deze wedstrijd maakt daarnaast ook deel uit van de Noordercup (de indoormarathon competitie van Mendistrict Noord) en is een selectiewedstrijd voor de Strijd der Districten Mendistrict Noord. Uiteraard zijn ook deelnemers van buiten Mendistrict Noord van harte welkom.

Flyer minimarathon Tolbert

