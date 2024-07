Nederlandse jeugdmenners klaar voor het EK in Flyinge

Nederland verdedigt in Flyinge de gouden teammedaille. Twee jaar geleden was er een ware medailleregen, want naast het teamgoud werden er ook nog vijf individuele medailles gewonnen. Dat was een hele succesvolle editie. Inmiddels zijn er enkele menners doorgestroomd naar de senioren en ziet -mede door de aanwas in de jongste leeftijdsgroep- de groep Nederlandse deelnemers er nu heel anders uit.

Nieuwe samenstelling

In de categorie Children (12 t/m 14 jaar) zijn er alleen maar debutanten: Daan Douwes, Bryan Limpens en Lotte Letteboer zullen deelnemen met hun pony enkelspan. Bij de Junioren (14 t/m 18 jaar) heeft Nederland 3 enkelspan pony’s met Jacco de Koning, Joris Lauwers en Lotte Zaaijer en 3 ponytweespannen met Liza Beekhuiszen, Lisa Kleinjan en Karlijne Ramaker. In de oudste leeftijdscategorie, de U25 (16 t/m 25 jaar) nemen enkelspan ponymenners Dirk Bastiaansen, Oniek van Olst en Renate Provoost deel. Kim de Groot rijdt met een enkelspan paard en de ponytweespannen van Ischa Vink en Anouk de Haas completeren de Nederlandse deelname.

Voor het landenklassement nemen van elk land twee menners uit elke leeftijdscategorie deel, waarbij per leeftijdscategorie het beste resultaat in ieder wedstrijdonderdeel telt. Het Nederlandse landenteam zal in principe bestaan uit Bryan Limpens, Lotte Letteboer, Joris Lauwers, Lotte Zaaijer, Dirk Bastiaansen en Oniek van Olst.

Oniek van Olst in actie tijdens het trainingsweekend

Training

Vorige week waren de laatste trainingen. Tijdens een trainingsweekend in Ermelo werd er vooral aandacht besteed aan dressuur en vaardigheid en was er een teambuildingsprogramma. Trainer Christiaan Provoost was enthousiast over de groei die de combinaties de laatste maanden hebben doorgemaakt. “We zien veel progressie en we hebben heel fijn gewerkt. Alle menners zijn enorm gedreven, dus ons hele team is klaar voor het EK”, vertelt hij.

Het begeleidingsteam dat de hele week in Zweden aanwezig is bestaat uit de trainers Christiaan Provoost en Mark Weusthof, chef d’équipe Magda Coppoolse en voorzitter Wim Veldboom. Trainer Bram Chardon zal alleen in het weekend aanwezig zijn, want hij bereidt zich voor op het NK vierspannen dat een week later in Exloo plaatsvindt. Rowan Timmer, die de communicatie en veel praktische zaken regelt voor het team is de laatste 3 dagen van de wedstrijd aanwezig.

Veel concurrentie

De Nederlandse menners zijn enorm gemotiveerd. “We hebben er veel zin in. Dankzij de sponsoren van de Stichting Jeugdmennen hebben alle deelnemers gebruik kunnen maken van trainingen en zijn we goed voorbereid,” zegt chef d’équipe Magda Coppoolse. Meer dan 130 namen uit 15 landen staan op de deelnemerslijst. Het EK heeft een boordevol programma met maar liefst drie dagen dressuur. De marathon is op zaterdag 27 juli en de ontknoping is op zondag 28 juli met de vaardigheidsproef. Het belooft een mooi en spannend kampioenschap te worden.

Klik hier voor het programma en alle informatie over het EK jeugdmennen

