Nieuwe FEI dressuurproeven tweespannen, Children en Junioren bekend

Half oktober werd in Waregem de laatste hand gelegd aan de nieuwe proeven. De nieuwe proeven zullen vanaf 1 januari 2025 gereden worden. In dit artikel legden we uit hoe dat in zijn werking ging.

Klik hier voor de nieuwe dressuurproeven die ingaan per 1 januari 2025. Later dit jaar volg meer informatie over de proeven voor de vierspan pony’s en paarden (twee- en driester). Ook deze worden vernieuwd.

Klik hier voor meer informatie over wanneer welke proeven vernieuwd worden

