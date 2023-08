Nieuwe internationale wedstrijd in Tagadi

Tagadi ligt slechts twintig kilometer van de Estse hoofdstad Tallinn. De wedstrijd start 14 september met de veterinaire keuring.

“De marathonhindernissen zijn zo goed als klaar om menners van over de hele wereld te verwelkomen”, zegt organisator Key Kunman. Ze voegde eraan toe dat er volgend jaar nóg meer verwacht kan worden van de wedstrijd.

“In juni organiseerden we een nationale wedstrijd, die diende als testwedstrijd. Er waren toen ook al inschrijven uit onder andere Letland.” Gabriele Panier is de parcoursbouwer bij de internationale wedstrijd. Ground Jury Hillar Talts is blij dat Estland nu een extra wedstrijdlocatie heeft waarin geïnvesteerd is voor de komende jaren. “Als alles volgens plan verloopt, zou dit in de toekomst een van de beste locaties van Scandinavië kunnen worden”, zei Talts.

Klik hier voor meer informatie en het vraagprogramma

Een van de gloednieuwe hindernissen in Tagadi