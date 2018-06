Nieuwe kleur indoorpaarden voor Koos de Ronde

‘Mijn indoorpaarden raken inmiddels wat op leeftijd,’ vertelt Koos. ‘Ik was al langer op zoek naar verjonging. En Lipizzaners zijn voor indoormarathon een voor de hand liggende keus: ze zijn snel en wendbaar.’ Via een Hongaarse relatie werden deze paarden bij elkaar gebracht. De paarden hebben ervaring in het tweespan en het is dus aan Koos om er een goed lopend vierspan van te maken. ‘Ze hebben inderdaad al meer gezien. De leeftijden van de paarden liggen tussen de negen en dertien jaar oud, een mooie leeftijd. Het is dus een span waar ik lang plezier van hoop te hebben. En..’ voegt hij eraan toe: ‘dit wil niet zeggen dat ik de andere indoorpaarden vaarwel zeg. Ze zijn nog goed genoeg en ik wil zeker kijken wat er zoal in te passen is.’

Aken

Het eerste gevoel gisteren was goed. ‘Je kan thuis trainen wat je wil, maar pas in een entourage met publiek weet je echt hoe ze reageren’, legt hij uit. Als enige Nederlander werd Koos uitgenodigd om deel te nemen aan de spectaculaire ‘Jump and drive’ in Aken op 21 juli aanstaande. Dat is een teamwedstrijd waar enkele daarvoor uitgenodigde vierspanmenners elk met een bekende springruiter en een eventingruiter een team vormen. De teams nemen het in een gecombineerde wedstrijd tegen elkaar op. De ruiters rijden hun parcours en een van hen springt daarna achterop bij het vierspan dat een minimarathon aflegt in het stadion.

Koos zal daar dus zijn Lipizzaners rijden en het opnemen tegen Jérôme Voutaz, Boyd Exell, Georg von Stein, Glenn Geerts en Chester Weber.

Een 'testrit' tijdens een demo op Outdoor Zuid Holland