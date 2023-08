Ook Belgische deelnemers WK ponymennen Oirschot bekend

Dit jaar is Gilles Pirotte opnieuw geselecteerd voor het WK met zijn Rubens. Hij won in 2019 nog de individuele bronzen medaille. Daarnaast reizen ook Sebastian Pallen, Fredrik Jans en Danny Schuddinck naar Oirschot met hun enkelspan pony. Pieter van den Broeck, Hugues Pottier, Johan Verhaege en Nicolas Deudon starten in de tweespan rubriek en Tinne Bax, Julien Vanhoenacker, Bert van Den Bosch en Jeroen de Schutter zijn de geselecteerde vierspanrijders.

Klik hier voor een video van de geselecteerde menners.

Klik hier voor de geselecteerde Nederlandse menners.

Klik hier voor de huidige kampioenen

Klik hier voor meer informatie over het WK Ponymennen in Oirschot

Gilles Pirotte