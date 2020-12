Organisatie EK vierspannen Boedapest geeft update

Het EK speelt zich af in het Kincsem Park in hartje centrum, waar de dressuur en de vaardigheid worden gehouden op het terrein waar normaal gesproken de greyhound honden en de rugbyspelers actief zijn. De marathonhindernissen komen in het midden van het hippodroom. De meest spectaculaire hindernissen zijn voor de toeschouwers goed te volgen vanaf de tribunes en uiteraard van dichtbij. Naast de marathonhindernissen worden er twee oefendressuurpistes op gras aangelegd die met een automatisch sproeisysteem worden uitgerust.

Het EK terrein bevindt zich op slechts enkele minuten van het metrostation, iets wat ongekend is. Niet eerder werd een EK vierspannen op zo’n centrale plek in een stad georganiseerd.

Bron: fogatsport.hu

