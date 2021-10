Outdoor Driving ‘Under the lamps’ grensoverschrijdend

Er wordt voor deze competitie op 2 verschillende locaties gereden: een keer in Rijssen en een keer in Emlichheim. Het wordt een minimarathon, maar dan buiten, met naast de gebruikelijke kegelpoorten en marathonhindernissen ook een waterpartij. Doel van de competitie: spektakel, winterse gezelligheid en mooie sport. Het voordeel van deze wedstrijd is dat je binnen kunt losrijden en daarna het parcours buiten aflegt. Dus nét omgekeerd dan bij vele andere minimarathons. Met als belangrijk voordeel: als het slecht weer is, rijd je maar even buiten. Het wedstrijdreglement voor indoor minimarathon wordt toegepast.

De wedstrijdformule

De wedstrijd gaat over twee rondes en een dag finale. De eerste ronde is ’s middags in het daglicht. De tweede ronde is ’s avonds in het kunstlicht. Daarna is de finale. De wedstrijd is alleen opengesteld voor enkel- en tweespannen pony’s en paarden. Ook pechvogels en beginnende rijders maken kans op de dagfinale, omdat niet alleen de allerbesten zich daarvoor kunnen plaatsen. Dat werkt als volgt: de beste drie van elke rubriek én de beste twee van de onderste helft van het klassement (het ‘tweede rijtje’) rijden de dagfinale. Voor de dagfinalisten zijn er mooie geldprijzen.

Cupfinale

Wie in aanmerking wil komen voor de cup finale moet aan beide wedstrijden mee doen. Aan deze cupfinale doen de beste 3 pony’s en de beste 3 paarden aanspanningen mee van beide wedstrijden. Bij deze finale zijn er flinke geldprijzen: 1e prijs €300,-, 2e prijs €200,-, 3e prijs €100,- zowel voor de pony’s als de paarden.

Wedstrijddata en aanmelden

De eerste wedstrijd is in Rijssen op 27 november. De tweede wedstrijd is in Emlichheim op 18 december. Het inschrijfgeld bedraagt €25,- per wedstrijd. Let op! Het aantal startplaatsen is beperkt. Toeschouwers zijn van harte welkom onder de dan geldende coronaregels. Inschrijven via [email protected]

