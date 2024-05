Paarden van Bram Chardon ongedeerd

Vandaag, iets meer dan een dag later, spraken we Bram telefonisch. Hij is ontdaan van de gebeurtenis. “We rijden sinds jaar en dag over de Smalle Ommedijk, waar altijd veel fietsverkeer is. Daar is eerder nog nooit iets gebeurd, dus het is hele grote pech dat dat gisteren wel het geval was. Het is ongelukkig dat het gebeurd is, maar tegelijkertijd mogen we van geluk spreken dat de paarden en iedereen die te hulp schoot tot nu toe ongedeerd is gebleken. Het midden van de sloot was behoorlijk diep en je bent natuurlijk echt wel even bezig voordat je alle paarden uitgespannen hebt in zo’n situatie”, vertelt Bram aan Hoefnet.

Verband en antibiotica

“Ik heb vandaag contact gehad met de man van de fietser. Zij heeft een hoofdwond overgehouden aan haar val. Ze maakt het naar omstandigheden goed.” Brams paarden lijken tot nu toe ongedeerd. “We hebben ze stap voor stap naar de zijkanten van de sloot richting de begroeiing kunnen brengen. Daar was het een stuk minder diep, zodat we konden wachten op de hulpdiensten. Die hebben de paarden op het droge getrokken, ver genoeg van de sloot af zodat ze bij het opstaan niet terug de sloot in konden vallen.”

Eén paard heeft hechtingen in de voorknie, maar bij de rest is niets meer dan (schaaf)wonden te zien. “Ze zijn alle vier goed nagekeken en gecontroleerd. Ze hebben verband op de benen om infecties te voorkomen. Daarnaast worden de wonden goed behandeld en ze krijgen antibiotica, omdat de wonden natuurlijk blootgesteld zijn geweest aan het vieze slootwater.”

“Het is gisterochtend gebeurd, maar ‘s middags hebben we ze alle vier al aan de hand gestapt. Ze kwamen zonder moeite de box uit. Vanmorgen hebben we bloed afgenomen om de waarden te controleren en om te kijken of er eventueel sprake is van spierbevangenheid. Dat was gelukkig niet het geval, ze lijkt er goed vanaf gekomen te zijn. Als er sprake was geweest van botbreuken of peesblessures, dan hadden we dat allang ontdekt moeten hebben. Wat er eventueel verder voor schade onder de wonden zit, dat weten we natuurlijk niet. Maar de wonden zien er tot nu toe mooi rustig uit.”

Saumur gaat niet door

Bram was van plan om met dit span volgende week de internationale wedstrijd in Saumur (FRA) te rijden. “Dat gaat dus niet door. Ik geef de paarden de tijd om hiervan te herstellen. Ondanks dat het alleen maar blikschade lijkt, ga ik dus niet starten in Saumur. Hoe de rest van het seizoen eruit gaat zien, dat is nog even onduidelijk. Eerst gaan we voor de gezondheid van de paarden, daarna zien we wel weer verder.”

