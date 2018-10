Paardenspektakel Beekbergen 2019 in de maand juni

Al 35 jaar vindt de internationale wedstrijd in Beekbergen plaats in de zomervakantieperiode. Dat is altijd een bewuste keus geweest, met het oog op het vele publiek dat dan gelegenheid heeft het evenement te bezoeken. Ook voor toeristen die dan op de Veluwe vertoeven is de wedstrijd een bijzonder uitstapje en daarmee wordt het grote publiek ook bekend met de mensport. Maar de organisatie vindt dat er in sportief opzicht winst valt te behalen.

Kalender

‘We hebben de afgelopen editie meer publiek gehad dan vorig jaar, maar we hadden minder deelnemers dan in 2017. Daarom hebben we kritisch gekeken naar de wedstrijdkalender voor 2019,’ zegt Van Tergouw. De wedstrijd in Beekbergen is bij uitstek geschikt voor de twee- en vierspannen. Het is jammer voor de sport als wedstrijddata elkaar ‘bijten’. Dat gebeurt als data van belangrijke wedstrijden dicht op elkaar zitten en rijders keuzes moeten maken. Het laatste weekend van juni past mooi in de kalender.

Sponsors

En er is nog een reden om de wedstrijd voor de vakantieperiode te houden. ‘Voor onze sponsoren is het Paardenspektakel bij uitstek een gelegenheid om te netwerken. Zij vinden het prettig als het evenement nog voor de zomervakantie plaatsvindt,’ aldus Van Tergouw. Veel relaties van de sponsoren zijn in augustus met vakantie. Met de nieuwe datum wil de organisatie ook tegemoet komen aan de wens van de sponsoren, zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van het Paardenspektakel als mogelijkheid voor relatiemarketing.

Trouw publiek

De internationale wedstrijd in Beekbergen is het menevenement in Nederland waar het meeste publiek op afkomt. De Veluwe kent veel weekendtoerisme zodat ook ‘dagjesmensen’ het Paardenspektakel in 2019 zullen bezoeken. Mieke van Tergouw besluit: ‘We hebben een trouw publiek en ik heb het volste vertrouwen dat zij eind juni ons evenement weer weten te vinden.’