Dit weekend Amerikaanse twee-en vierspankampioenschappen in Live Oak

Chester Weber gaat op eigen terrein voor zijn 16e nationale titel bij de vierspan paarden. Live Oak is voor de vierde opeenvolgende keer gastheer van dit mooie kampioenschap. Ook voor de tweespan paarden is de strijd om de nationale titel het hoogtepunt van de wedstrijd. Daarnaast komen er deelnemers aan de start in andere internationale en nationale rubrieken.

Koos de Ronde is aanwezig als trainer van de Amerikaanse vierspanmenster Lisa Stroud

Op woensdag presenteerden de internationale menners hun paarden tot in de puntjes verzorgd tijdens de veterinaire keuring. 61 paarden werden goedgekeurd en komen donderdag 7 maart vanaf 08.30 uur lokale tijd in actie tijdens de dressuur. De overige rubrieken betreden de dressuurpiste op vrijdag 8 maart, gevolgd door de spectaculaire marathon op zaterdag 9 maart. Op zondag 10 maart wordt de wedstrijd afgesloten met de vaardigheid. Live Oak International wordt live uitgezonden op internet.

