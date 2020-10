Pau 2020: Sport is de winnaar

Ad Aarts is trots op zijn enkelspanrijders: ‘We zijn blijven strijden tot het laatste moment. Als de vaardigheid moeilijk zou worden hadden we kansen en dat is gebleken.’ Hoe ze waren voorbereid? ‘Er was de wedstrijd in Exloo en enkele menners zijn nog in Chablis geweest,’ vertelt de bondscoach over de voorbereidingen. ‘Verder hebben we geprobeerd om zelf wat te creëren met twee observatiewedstrijden in Kronenberg. We hebben zodoende nog wel kunnen sleutelen aan wat beter kan. En wat ook helpt is dat er bij de enkelspannen heel goed onderling wordt samengewerkt.’ Ook op de wedstrijdlocatie zelf werd niets aan het toeval overgelaten. ‘We hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de dagen voor de wedstrijd in de ring te rijden. Zo’n ambiance kun je thuis niet trainen.’ Er was veel onrust langs de ring volgens Ad Aarts. ‘Behalve het grote beeldscherm waren er veel fotografen langs de baan en er vliegt hier van alles over zoals helicopters.’ Ook vindt de bondscoach dat er op de eerste wedstrijddag streng werd gejureerd. ‘Rudolf had echt een betere score verdiend,’ vindt hij. ‘Maar hij zat de hele wedstrijd in een flow en dat betaalde zich vandaag uit in een vaardigheidsproef uit het boekje.’ De marathon was pittig en dat kwam niet alleen door de hindernissen. ‘Het is hier een kleibodem en het had een beetje geregend. Daardoor was de bovenlaag van de grond glad en krijg je in de marathon wat rare foutjes.’

Ad Aarts kon de rijders ondanks alles goed voorbereiden

Schoolvoorbeeld

Dat Saskia Siebers wereldkampioene is geworden is volgens de bondscoach helemaal terecht. ‘Saskia is een schoolvoorbeeld van hoe je de sport moet beoefenen. Ze heeft bovendien een fijne stijl van rijden met een fijne motoriek. En dat doet ze zo al jaren. Daarnaast is ze een geweldig mens, ook voor het team. Ze laat het team groeien en ze is druk met haar sport bezig. Het is de bekroning voor haar jarenlange inzet.’

Zelf kan de kersverse wereldkampioene het nog maar nauwelijks bevatten. ‘Nee het is nog niet doorgedrongen’, is haar eerste reactie. ‘Maar iedereen feliciteert mij, dus het zal wel zo zijn.’ Ze kijkt met een goed gevoel terug op haar wedstrijd. ‘Ik was blij met de dressuur. In de marathon had ik een paar kleine dingetjes, maar de vaardigheid vandaag was echt iets voor mij. Axel is gewoon goed in zo’n parcours. Het was spannend. Ik was blij dat ik niet als laatste hoefde en was blij met mijn parcours. Ik kon aanvallen en het gewoon afmaken. Dan ben je blij dat het gelukt is en dat het dan zo afloopt…!’

Genieten

Zilveren medaille winnares Kelly Houtappels is ook blij met haar prestatie. ‘Er waren 10 menners die hier goud hadden kunnen winnen’, zegt ze. ‘Dat kun je in de meeste andere mendisciplines niet zeggen. De beste heeft gewonnen en het is mooi hoe het is gelopen. Saskia is de terechte winnaar. Zelf wilde ik alleen maar een goede wedstrijd rijden. Met het resultaat was ik totaal niet bezig want ik wilde vooral genieten van mijn geweldige paard. Hopelijk is mijn prestatie een stimulans voor de mensport in Canada.’

Kelly Houtappels heeft genoten van het WK

Bekend gevoel

Bartlomiej Kwiatek moest zijn titel dus afstaan, maar is toch blij met brons. ‘Ik was wereldkampioen maar ben heel trots op ons team. Wat Marion Vignaud is overkomen, gebeurde mij op het WK in Portugal, ik weet hoe het voelt voor haar. Wat mij betreft is de sport de grote winnaar vandaag. Het was voor ons een lastige en onzekere periode, zeker om nu in deze tijd met alles rond Corona zo’n lange reis te maken. Maar het was een WK van topniveau.’

Daar sluit Kelly zich bij aan. ‘We waarderen het echt dat we hier hebben mogen rijden. Alles was perfect geregeld waardoor wij als rijders goed konden presteren.’ Dat vindt ook Saskia. ‘Het was natuurlijk vreemd seizoen met nauwelijks wedstrijden. Alles was goed georganiseerd met overal vriendelijke mensen. We zijn blij dat we hier mochten rijden.’

Bartlomiej Kwiatek is trots op het Poolse team

Teamprestatie

‘De mensport voelt als één grote familie en de sport is hier de winnaar’, vindt ook Saskia. ‘Ik wil mijn teamleden bedanken, want zij hebben mij gesteund en met elkaar hebben we weer een teammedaille veroverd. Je doet het met zijn allen. Ik reed mijn eerste WK vier jaar geleden in Piber en won toen brons. Twee jaar geleden in Kronenberg won ik zilver. Veel mensen zeiden dat ik nu goud zou winnen, maar dat gaat niet zo maar. Je bent nou eenmaal zo goed als je paard is. Daarom ben ik mijn geweldige paard Axel heel dankbaar. Het moet nog steeds tot me doordringen, maar dat gaat de komende week vast wel gebeuren.’

Het moet bij Saskia Siebers nog doordringen dat ze wereldkampioene is

