Petitie om de FEI 3* tweespanproef te wijzigen

Nieuwe dressuurproeven moeten ingaan op 1 januari in het jaar voorafgaand aan het betreffende Wereldkampioenschap. In dit geval zou een nieuwe dressuurproef dus per 1 januari 2024 van kracht worden. De volgende oplossingen worden aan de FEI Driving Committee voorgesteld:

Prioriteit geven aan het schrijven van een nieuwe dressuurproef voor tweespan paarden zodat deze per 1 januari 2024 in kan gaan, of De huidige FEI dressuurproef voor vierspan paarden gebruiken voor de 3* tweespan paarden tot en met het WK tweespan paarden in 2025. Deze optie biedt de FEI Driving Committee voldoende tijd een nieuwe dressuurproef te ontwikkelen die per 1 januari 2026 in kan gaan.

Klik hier voor de petitie.

