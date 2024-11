Pille-Riin Roosileht en Annika Borg toegetreden tot FEI Driving Committee

De Driving Committee gaf eerder aan de voorkeur te geven aan kandidaten met de volgende achtergrond: U25 menner die minstens twee keer heeft deelgenomen aan de FEI Driving Youth Championships (ongeacht in welke leeftijdscategorie), of een trainer/Chef d’Equipe met ervaring met FEI Driving Youth Championships. Begin juni werden de vier kandidaten bekend gemaakt. Klik hier voor meer informatie.

Bekend was dat Benjamin Aillaud (FRA) af zou treden. Het termijn van Heather Briggs (USA) zou in 2025 verlopen, zij zou dus nog één jaar lid zijn van de Driving Committee. Tijdens de vergadering van vandaag werd bekend dat Pille-Riin Roosileht de plaats van Benjamin Aillaud in neemt en dat Annika Borg het laatste jaar van Heather Briggs vervult. Annika is dus tot 2025 lid van de FEI Driving Committee en Pille-Riin Roosileht tot 2028.

Pille-Riini Roosileht is overigens ook genomineerd voor de FEI Best Groom Award. De uitslag daarvan wordt 13 november bekend gemaakt.

De Driving Committee bestaat momenteel uit:

Joaquin Medina (ESP)– voorzitter 2023 – 2027

Franz Schiltz (LUX) rijdersvertegenwoordiger – lid 2022 – 2026

Andrew Counsell (GBR) – lid 2023 – 2026

Jan Devaere (BEL) – lid 2023 – 2027

Annika Borg (SWE) – lid 2024 – 2025

Pille-Riin Roosileht (EST) – lid 2024 – 2028

