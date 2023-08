‘Pride of Portugal’ Lusitano showteam terug in Londen

In de ‘Pride of Portugal’ show staan tien hengsten centraal die zorgvuldig zijn uitgekozen om hun land te vertegenwoordigen. Zij worden bereden door een aantal van de beste Portugese ruiters en tonen in een adembenemde carrousel de intelligentie, elegantie, veelzijdigheid en kracht van de Lusitanopaarden. In een dressuurshow op muziek worden de precisie, schoonheid, de bewegingen en de talenten van dit ras benadrukt. Bovendien bevat de show dit jaar een spectaculair onderdeel waarbij de ruiters fakkels dragen.

De Lusitanoshow was voor het laatst te zien in Londen 2016 en de show van dit jaar belooft de voorstelling van zeven jaar geleden ruimschoots te overtreffen.

De London International Horse Show vindt van 13 tot en met 18 december plaats in de ExCeL Arena en is opnieuw gastheer van de spectaculaire Wereldbeker vierspannen.

