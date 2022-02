Prins Edward benoemd tot voorzitter Royal Windsor Horse Show

“Mijn vader speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Royal Windsor, waardoor het tot een van de meest prestigieuze paardenshows ter wereld is uitgegroeid”, aldus Prins Edward. ‘Ik ben vereerd dat ik ben gevraagd om hem op te volgen als voorzitter. Ik ga er alles aan doen om de reputatie van de show in de hippische gemeenschap en daarbuiten te behouden. Daar was mijn vader namelijk erg gepassioneerd over”.

“We zijn vereerd en verheugd dat Prins Edward onze nieuwe voorzitter wil worden. Hij is altijd betrokken geweest bij het evenement, geeft veel om de toekomst en we weten dat we in goede handen zullen zijn”, vertelt directeur Simon Brooks-Ward.

Prins Edward