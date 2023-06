Sam Couwenberg wint Saumur: “Ontzettend gave week”

“Geniet van waar je bent”

“Het was een geweldige week”, blikt Sam Couwenberg stralend terug. “Saumur is niet zomaar en wedstrijd, en het is heel gaaf om die op je naam te mogen zetten. In de dressuur had ik Bekveld’s Ronaldo en Nebus Rowan (roepnaam Sam) ingespannen. Ze voelden op het losrijterrein echt geweldig, dus ik ging met een veel zelfvertrouwen de ring in.” Ze won, met meer dan acht strafpunten verschil op Antoine Jeanson (FRA), de nummer twee.

“Ik had de marathon heel goed verkend en had overal fijne lijnen gevonden, maar vorig jaar was ik ook in Saumur en toen reed Antoine een hele snelle marathon. Als je naar Saumur gaat weet je dat je een zware marathon voor de kiezen krijgt, maar de pony’s waren fit. De dag ervoor zei mijn vader nog: ‘Maak je geen zorgen en ga lekker rijden, want de pony’s zijn in topvorm. Die lopen wel.’ Hij had gelijk. Na de warming-up ging ik naar hindernis 1. Toen ik binnen reed liet ik ze iets los, ze zetten super fel aan maar bleven fijn te sturen.” Door de winst in de dressuur startte ze in de marathon als laatst. “Toen ik hindernis 1 uitging wist ik dat ik daar de snelste tijd had gereden. Dat gaf veel zelfvertrouwen en ik heb daarna super fijn verder kunnen rijden.” Sam eindigde als tweede in de marathon. “Ik was maar 0,19 strafpunt trager dan Antoine! Ik eindigde dus als tweede, maar had weinig uit handen gegeven. Daar was ik super blij mee”, vertelt ze enthousiast.

In de vaardigheid werden veel ballen gereden. “Ik stond ongeveer 8 strafpunten los, dus ik kon me twee ballen permitteren. Er was veel publiek. Toen ik ging losrijden zag ik al ontzettend veel auto’s en naast de ring stonden veel mensen. Ik ben dat helemaal niet gewend, alleen bij de wedstrijd in Oirschot is het zo druk. Mijn vader zei daarom: ‘Als je de ring binnen komt zou ik eerst even rondrijden en om je heen kijken. Geniet even van waar je bent en pak daarna je focus terug. En genieten, dat heb ik zeker gedaan! Antoine had ook wat ballen en met een klein beetje tijd hield ik de eerste plaats bij me. Na de vaardigheid was ik heel even teleurgesteld door de ballen, maar ik wist dat ik gewonnen had. Er was gelukkig snel plaats voor blijschap, want was dit een hele gave week!”

Sam Couwenberg

Fransen domineren

Bij de paard- en pony enkelspannen was het podium volledig bezet door de Fransen. Bij de vierspan pony’s wist Johan Nijs (BEL) zich er op de tweede plaats tussen de plaatsen en bij de tweespan paarden namen Beat Schenk (SUI) en Anna de Ronde (NED) plaats achter Francois Dutilloy (FRA).

Anna de Ronde begon met haar sterke dressuurscore van 46,92 op de derde plaats na de eerste dag. Door de negende plaats in de marathon stond ze op zaterdag nét naast het podium maar door haar vierde plaats in de vaardigheid eindigde ze alsnog als derde.

“Behoorlijk wat concurrentie”

Ook Bram Chardon klom door zijn resultaat van de vaardigheid van de vierde naar de derde plaats op zondag. “Er was behoorlijk wat concurrentie aanwezig hier, blikt Bram Chardon terug. “Ik had daarom op voorhand gehoopt op een podiumplek, maar ik wist dat winnen lastig zou worden. Dat komt ook doordat ik de laatste tijd veel gewisseld heb in mijn span.” Hij doelt daarmee op de twee nieuwe voorpaarden, die hij in de dressuur en marathon ingezet had.

“Desondanks heb ik drie stabiele prestaties geleverd. We hebben hele goede dingen laten zien, maar er was uiteraard ook ruimte voor verbetering.” De wedstrijd in Saumur staat bekend om zijn zware marathon. Er worden vaak acht hindernissen gereden en als het terrein droog is, bestaat het traject uit zwaar en diep los zand. “Dit in combinatie met de warme temperaturen maakte het zwaar voor de paarden. Maar er was een mooi parcours uitgezet, de paarden kwamen fit aan de finish.”

Bram en zijn vader IJsbrand rijden dit jaar niet veel dezelfde wedstrijden. “Mijn vader is naar Exloo, kronenberg, Lähden en Windsor gegaan, ik naar Kladruby en Saumur. We hebben elkaar de afgelopen tijd geholpen met paarden, maar moeten ons nu gaan focussen op beide spannen voor het EK in Exloo aan het eind van het seizoen. We gaan daarom over een paar weken beide naar Aachen. Het is de bedoeling dat de spannen die we daar rijden bij elkaar blijven tot het kampioenschap”, blikt Bram vooruit.

Bram Chardon

Tweede span

Boyd Exell reed in Saumur met zijn tweede span, maar wist met ongeveer zeven strafpunten verschil de vierspan paarden rubriek te winnen. In de dressuur eindigde hij als tweede met een score van 41,05. Chester Weber (USA) won, met 36,86 strafpunten. “Ik ben met mijn goede span, waar ik het WK mee wil rijden, naar de Royal Windsor Horse Show gegaan. Het tweede span ben ik rustig aan het opleiden. De paarden zijn iets kleiner dan mijn goede span. Met de dressuur ben ik heel tevreden. We hadden nog wat foutjes, maar het gaat zeker de goede kant op. In de marathon waren ze snel en in de vaardigheid vonden ze in de tweede helft het ritme. In het begin was ik daar iets voorzichtiger, maar al snel kon ik het tempo iets opvoeren”, vertelt Boyd. Dit span liep eind april de internationale wedstrijd in Lähden, en liepen in Saumur hun tweede wedstrijd. “Daarnaast ben ik van plan om ze mee te nemen naar Beekbergen en nog één andere wedstrijd. Dan hebben ze er in totaal vier gelopen dit jaar. Met het goede span ben ik in Kladruby en Windsor geweest en hen wil ik dit jaar nog meenemen naar Aachen. Ik verwacht dat ze dan klaar zijn voor het WK van volgend jaar.”

Boyd Exell

“Blij met parcoursen”

Anne-Marie Turbé, voorzitter van CAIO Saumur: “We doen ons best om de terreinen, de hindernissen en de faciliteiten elk jaar te verbeteren en ik denk dat we dat dit jaar ook weer hebben laten zien. Het grote deelnemersveld bij de twee- en vierspan paarden én de blije deelnemers zijn daar het resultaat van. Daarnaast ben ik heel blij met hoe de marathon gebouwd was: fijn om te kijken, paardvriendelijk en toch behoorlijk lastig voor de rijders. Groot compliment dus voor Jacques Tamalet, de parcoursbouwer!”

