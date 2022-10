Selectie SDD Mendistrict Zuid verdeeld over vier wedstrijden

Tijdens de volgende vier minimarathon – wedstrijden kun je je selecteren:

De minimarathon op 8 Januari in Panningen maakt geen deel uit van de selectie voor aankomende SDD, maar is wel de eerste selectiewedstrijd meetellend voor SDD 2024. Uiteraard kan deze wedstrijd gebruikt worden als oefenwedstrijd.

Strijd der Districten Ermelo 2023

Op 29 januari wordt de Strijd der Districten verreden in Ermelo, waar de beste rijders van alle mendistricten het tegen elkaar opnemen. De opzet is dezelfde als in 2020, de laatste keer dat het georganiseerd werd. Er wordt dus wederom een jeugdrubriek uitgeschreven.

Klik hier voor meer informatie over de Strijd der Districten