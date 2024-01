Enige FEI cursussen voor promotie in Kisbér-Ászár zitten erop

Naast de Hongaarse deelnemers kwamen er ook officials uit Oostenrijk, Denemarken, Estland, Nederland, Polen, Letland, Groot-Brittannië, Duitsland, Zwitserland, Zweden, Slowakije, Slovenië en de VS. De organisatie lag in handen van de FEI Driving Committee en de Hongaarse Hippische Federatie. Er waren een aantal waardevolle discussies en er werd zeer actief meegedaan.

De Brit Philip Bateman startte de ‘week’. Hij was verantwoordelijk voor de cursus voor de Technical Delegates. De groep TD’s bestond uit vijf personen, waaronder personen die in aanmerking kwamen voor promotie en ‘maintenance’. De groep besprak verschillende interessante casussen, voerde goede discussies over de reglementen en de belangrijke taken van TD’s werden besproken.

Op maandag ging de cursusweek verder met de juryleden. Deze cursus werd gegeven door Joaqín Medina (ESP), die niet alleen een van de meest gerespecteerde juryleden is, maar ook de nieuw gekozen voorzitter van het FEI Driving Committee. Medina presenteerde een reeks presentaties waarbij hij de nadruk legde op het theoretische gedeelte. Hij beantwoordde verschillende belangrijke en interessante vragen over het standpunt van juryleden in combinatie met de reglementen. Niet alleen de dressuurjurering, maar ook de vaardigheid en de marathonjurering werden grondig besproken. De jurygroep loste verschillende casussen op. Dit waren zowel praktijkvoorbeelden als fictieve scenario’s. In het praktijkgedeelte beoordeelde de groep een jong paard, een enkelspan, een tweespan en een vierspan in de dressuurbaan. Ondanks het koude weer was de groep erg enthousiast en kregen ze goede aanspanningen te zien. Daarnaast jureerden ze in het praktijkgedeelte een vaardigheid, waarin aanspanningen tegen verschillende ‘fouten’ aanliepen. Deze werden uitvoerig besproken, zodat iedereen weet hoe te handelen.

De volgende cursus was voor de Stewards, die in de grootste getale aanwezig waren. Er konden maximaal 25 mensen inschrijven voor de cursus en uiteindelijk waren er 22 deelnemers aanwezig in Kisbér. Zij werden bijgeschoold door een van de meest ervaren Stewards Martin Röske (GER). Hij vertelde onder andere over het welzijn van de paarden en het correct afstellen van tuig, rijtuigen en andere uitrustingen. Röske gebruikte hiervoor talloze voorbeelden die in de loop der jaren waren voorgevallen. In het praktische gedeelte “verstopte” hij verschillende fouten op een aanspanning, zoals afstellingen die niet zijn toegestaan tijdens wedstrijden vanwege welzijnskwesties. Deze werden één voor één gevonden en besproken met de deelnemers. Daarnaast legde Röske uit hoe je in dergelijke twijfelachtige gevallen met een menner moet omgaan, ongeacht of het een wereldkampioen of een beginnende menner is.

De “week” werd afgesloten met de parcoursbouwers. Deze cursus werd gegeven door de Nederlandse Johan Jacobs, wiens kennis en ervaring als parcoursbouwer zeer indrukwekkend is. Hij besprak niet alleen de theorie, maar ging ook in de praktijk met de deelnemers aan de slag. De groep bouwde onder andere delen van een vaardigheid en er werd een marathonhindernis ontworpen en beletterd. De eerder besproken theorie werd hier duidelijk in de praktijk gebracht.

