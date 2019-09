Souvereine zege voor Kelly Houtappels-Bruder in Písečné nad Dyjí

In de dressuur kreeg de combinatie een score van 45,19 punten toebedeeld van de vijfkoppige internationale jury. Hiermee bleef ze regerend Wereldkampioen Bartlomiej Kwiatek voor die met zijn tweede paard Bazyli reed: “We hadden wel wat taktfoutjes, maar over de hele linie hebben we veel progressie gemaakt,” vertelt Kelly. Waar team Houtappels-Bruder vorige maand in Le Pin au Haras een topklassering misliep door een verplichte doorgang te vergeten in de marathon, liep de marathon in Písečné voor Kelly en haar groom Meike nagenoeg op rolletjes: “De marathon was moeilijk, hij was anders dan wat we gewend zijn. De hindernissen waren gebouwd voor vierspannen en dan zou je denken dat ze dan heel ruim zijn, maar je kwam jezelf toch heel snel tegen! Het kwam met name aan op kracht en uithoudingsvermogen, de bodem was ook vrij zwaar. Ik had een stuurfoutje in hindernis 5, dit kostte me 10 seconden anders had ik nog verder voor gestaan.”

Na de dressuur en de marathon stond Kelly slechts 2,68 punten voor op Philippot, die het vervolgens heel spannend maakte door foutloos te rijden in de vaardigheid: “Het was een heel raar gevoel om als laatste naar binnen te rijden, dit ben ik helemaal niet gewend! Het was een open parcours met de nodige moeilijkheden, maar de tijd was net te halen,” aldus de winnares, die eerder dit seizoen ook al de CAI3* in Keispelt won.

Zin in Pau

De volgende en laatste wedstrijd van dit seizoen voor Kelly is de CAIO4* in het Franse Pau, waar volgend jaar het WK wordt gehouden. “Ik heb er zin in, normaal gesproken ben ik rond deze tijd van het seizoen klaar, maar omdat we later zijn begonnen heb ik nu echt zin om naar Pau te gaan!” Op deze prachtige wedstrijd komen onder andere ook de zilveren medaille winnares van het WK 2018 Saskia Siebers, Rudolf Pestman en Joop Gommers aan de start.

Klik hier voor de uitslagen.

