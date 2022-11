Stockholm 2022: Boyd Exell opnieuw de beste

In de eerste ronde vandaag tijdens de wereldbekerwedstrijd in Stockholm vielen veel ballen. Glenn Geerts wist als enige alle ballen te laten liggen en bouwde daarmee een voorsprong op voor de drive-off, waar alle deelnemers opnieuw van start gingen. Daar werd poort C van hindernis 5 en poort D van hindernis 10 niet gereden. In de drive-off ging Glenn opnieuw snel van start en bleef bijna foutloos. Na de speedbox moest hij helaas 8 strafpunten incasseren, waardoor hij Boyd Exell aan zich voorbij moest laten gaan. IJsbrand Chardon was ook snel, maar kon met zijn score van 303.53 net niet aan Glenn en Boyd tippen.

Bij Boyd viel er in de eerste ronde in hindernis 5 een bal. Daarna stond hij even stil in hindernis 10, toen hij bijna de F via de achterkant pakte onderweg van de B naar de C. In de speedbox liep zijn span super en hij wist daarmee de schade te beperken. In de tweede ronde was Boyd snel en foutloos. Hij koos voor een andere weg van de A naar de B in hindernis 10 en wist daarmee een snellere tijd neer te zetten. Met zijn score van 287.48 in totaal slaat hij een gat tussen hem en IJsbrand. Glenn Geerts weet dat door zijn twee ballen in de twee ronde niet te verbeteren. Hij eindigde met 292.99.

De startvolgorde voor morgen is als volgt:

Fredrik Persson (SWE)

Dries Degrieck (BEL)

Michael Brauchle (GER)

IJsbrand Chardon (NED)

Glenn Geerts (BEL)

Boyd Exell (AUS)

Klik hier voor de parcourstekening en meer informatie

Klik hier voor het fotoalbum van de vet-check en de training vandaag

