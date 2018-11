Stuttgart 2018: Glenn Geerts dolblij met eerste winst

Geerts trapte zijn Wereldbekerseizoen af in de Schleyer Halle in Stuttgart, waar het enthousiaste publiek vanavond de zes menners flink aanspoorde in het mooie, maar technische parcours van de Duitse level 4 parcoursbouwer Dr. Wolfgang Asendorf. Geerts wist evenals Exell foutloos te blijven in de eerste omloop en reed een ijzersterke tweede ronde, waarin alle zes menners weer aan de start kwamen over het verkorte parcours: “Ik had me voorgenomen om niet te gek te doen in de tweede ronde,” vertelt een dolblije Geerts. “Ik wilde het net zo goed doen en niet proberen mezelf te verbeteren, en dat is aardig gelukt. Er zaten nog wel wat slordigheidsfoutjes in, dus voor morgen valt er zeker nog wat te verbeteren. Tussen de kegels gaat mijn span heel snel, in de hindernissen kan het nog vloeiender. Ik had eigenlijk lange lijnen verkend, maar heb kort voordat ik de ring in ging besloten om toch de korte lijnen te rijden. Om vandaag te winnen is echt top, voor morgen zal ik wel wat meer druk hebben.”

Boyd Exell maakte in de tweede ronde een ongebruikelijk stuurfoutje in de eerste marathonhindernis wat hem kostbare seconden opleverde. Exell bleef echter rijden, maar liep de overwinning op een haar na mis door een afgeworpen balletje op de brug. Het verschil tussen Geerts en Exell bedroeg uiteindelijk slechts 0,16 seconden.

Ijsbrand Chardon reed weliswaar de snelste basistijd, maar tikte vier balletjes van de kegels en werd derde: “In de eerste omloop was mijn voorspan niet voorwaarts genoeg, in de tweede manche juist te veel. Mijn rechtervoorpaard Kendi begon te duwen en was te sterk. Morgen kunnen we dit hopelijk oplossen door het bit iets te veranderen.”

De vierde plaats ging naar Jozsef Dobrovitz, voor Chester Weber en de wild card deelnemer Georg von Stein.

Klik hier voor de uitslagen.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.