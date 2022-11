Stuttgart: Voutaz in vorm in de inloopronde

De tribunes in de Hanns-Martin-Schleyer-Halle zaten volgepakt met dolenthousiast publiek. Naast de brug en twee marathonhindernissen had het parcours een waterpartij in een hoek van de piste. Deze moest twee keer worden genomen. Na poort 13 op de korte zijde volgde een lange lijn naar de finish, waar nog even flink gas kon worden gegeven. De deelnemers reden allemaal twee omlopen, waarbij in de laatste omloop poort A van hindernis 5 en poort F van hindernis 10 vervielen.

Boyd Exell was vanavond weer de beste (foto organisatie Stuttgart German Masters)

Niet eens voluit

Boyd Exell was vanavond weer een klasse apart. In de eerste omloop reed hij als enige onder de 150 seconden en bleef foutloos. In de tweede omloop rolde een bal in hindernis 5, maar hij wist in het laatste deel van het parcours dat hij genoeg voorsprong had en ging in de lijn naar de finish niet eens meer voluit.

Zijn grootste concurrent was Jérôme Voutaz. De Zwitser was al snel in de eerste omloop, maar moest een balletje incasseren. Dat maakte hij goed in de tweede ronde. Hij reed foutloos en zetter met zijn Freibergers een razendsnelle tijd van 141,31 op de klok. Hij was zichtbaar blij met zijn goede optreden waarmee hij tweede werd.

Fouten

Glenn Geerts pakte vanavond het derde prijzengeld. In de eerste omloop moest hij 12 strafseconden incasseren voor 3 afgereden ballen. Hij revancheerde zich in de tweede ronde. Met 144,86 was hij heel snel én hij bleef foutloos.

Michael Brauchle was de enige Duitser die voor het thuispubliek reed. In de eerste omloop kwam hij niet tot zijn gebruikelijke snelheid. Bij het inrijden van hindernis 10 viel de aanspanning zelfs even helemaal stil. In de tweede manche ging het een stuk sneller, maar bij het uitrijden van het water had hij een slordige fout op poort 4 en een hinderniselement moest het ontgelden. Hij werd vierde.

De Fransman Benjamin Aillaud krijgt zijn span Lusitano’s steeds beter aan het lopen. Vooral in de tweede omloop werkten de paarden goed samen, wat resulteerde in een foutloze ronde. Chester Weber had niet zijn avond. Hij had teveel fouten kon onvoldoende snelheid ontwikkelen. Hij werd zesde.

Morgen begint de wedstrijd om 12.45 uur en is te volgen via de livestream op ClipMyHorse.TV en FEI Youtube

Uitslag inloopproef Stuttgart

Boyd Exell (AUS) 293,57 Jérôme Voutaz (SUI) 303,45 Glenn Geerts (BEL) 317,64 Michael Brauchle (GER) 323,76 Benjamin Aillaud (FRA) 337,13 Chester Weber (USA) 362,68

