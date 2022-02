Succesvolle FEI cursus voor menofficials in Kronenberg

Goede discussies

Onder leiding van cursusleiders Jeroen Houterman, Andrew Counsell, Martin Röske en Philip Bateman werden de deelnemers meegenomen in de nieuwe FEI reglementen waarna elke groep zich concentreerde op hun specifieke taken. Er ontstonden vele goede discussies in een aangename sfeer.

De parcoursbouwers trokken vrijdag naar Grandorse voor het praktijkgedeelte waar zij onder andere een vaardigheid opbouwden. Op zaterdagmiddag waren de juryleden, stewards en technisch afgevaardigden aanwezig op de terreinen van de WK-locatie in Kronenberg. De stewards concentreerden zich op de diverse aanspanningen, terwijl de TA’s de vaardigheid afnamen en de hindernissen bekeken.

Nadruk op de dressuur

Voor de juryleden lag de nadruk natuurlijk op de dressuur. Kelly Houtappels-Bruder stelde haar dressuurpaard Hanno onder het zadel voor. Marije Willemsen reed met haar enkelspan pony de tweesterren-proef, waarna Erik Evers de nieuwe driesterren-tweespanproef reed met zijn mooie span vossen. Saskia Siebers reed met Axel de driesterren-proef en Marijke Hammink sloot de middag af met de nieuwe driesterren-vierspan proef. De juryleden waren deze topmenners zeer dankbaar voor hun zeer nuttige en plezierige medewerking, wat waardevolle discussies opleverde in de jurering van de dressuurproeven.

Na bijna twee jaar met weinig internationale menwedstrijden was het voor de cursisten een gezellig weerzien.

Het sociale en netwerk aspect van de cursus stond voorop tijdens dit weekend, waar nieuwe vriendschappen ontstonden en bestaande relaties werden aangehaald.

Klik hier voor de foto’s.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.