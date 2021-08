Succesvolle Sterre is niet meer

In juni dit jaar wonnen Van der Doelen en Sterre nog brons op het NK in Maasdijk en dit weekend reisden ze af naar de wedstrijd in Bornem (BEL). “In Maasdijk was ze super en na de dressuur in Bornem stonden we op de zesde plaats. Ze was in vorm, we waren er klaar voor”, vertelt Frank van der Doelen. “Maar in de waterhindernis ging het ontzettend fout.”

Ze reden een rechte lijn het water in. “Het was niets bijzonders, we deden niet gek. Maar bij de derde galopsprong brak ze haar been. Ze moet zich verstapt hebben, het was echt bizar.”

Nachtmerrie

Al snel bleek dat ze niet meer te helpen is. Eigenaar en zeer betrokken supporter Jan Moonen was er dit weekend bij: als het niet te ver weg was, ging Jan altijd mee.

“Deze situatie is gruwelijk, echt een hele grote nachtmerrie. We konden maar één goede keuze maken, maar het doet ontzettend veel pijn. Ze was er altijd voor me, had zoveel werklust en ging echt voor me door het vuur. Ik ben ontzettend dankbaar voor de tijd die we samen hebben gehad, al heeft het nooit zo mogen eindigen.”

In maart spraken we nog met Jan en Frank over Sterre, in de serie ‘Paard in de picture’. Lees hier het verhaal over haar carrière, haar kracht en over de samenwerking tussen eigenaar en menner.

Sterre & Frank tijdens het WK enkelspan in Pau 2020

