Sunstar’s Calvados (Jim) overleden

Naast dat Jim aan het begin stond van Melanie van de Bunt haar mencarriere, liep hij mee tijdens alle zeer succesvolle WK’s (twaalfde, vierde en zilveren medaille) en hij droeg bij aan de gouden medaille op het NK tweespan pony klasse Z in 2018, 2019 en 2021. Daarnaast werd hij in 2016, 2018, 2019 en 2021 Hippiade kampioen dressuur tweespan pony, met steeds scores boven de 70%. Alle eerdere genoemde prestaties behaalde hij met de helft van zijn zicht, Jim verloor in 2017 namelijk zijn linkeroog..

Pensioen

Na alle successen zou je misschien denken dat Jim (v. Oldenzijlster Action Man) al lang met pensioen was, maar niets was minder waar. In 2022 won hij nog de internationale 3* wedstrijd in Kronenberg en in 2023 was hij reservepony voor het WK ponymennen in Oirschot. Melanie won toen de zilveren medaille.

“In augustus 2023 is hij naar een lesklant van me gedaan. Jim was namelijk niet alleen geweldig als sportpony, maar hij heeft ook heel veel pony’s naast zich in het span gehad die beleerd werden. Bij mij had hij het natuurlijk al een stuk rustiger toen, en daar zou hij het nóg rustiger krijgen. Maar doordat de kankerplekjes rondom zijn mond begonnen toe te nemen en het voor Jim minder comfortabel werd, hebben we besloten dat hij mocht gaan. Heel moeilijk natuurlijk, maar heel oneerlijk als hij er ongemak van zou hebben. Jim was geweldig, op alle vlakken. Hij was er vanaf het begin van mijn internationale mencarrière tot en met het eind bij, ik ben hem super dankbaar”, reageert Melanie van de Bunt.

Melanie is na het WK in 2023 gestopt met mennen. Ze is nog altijd erg betrokken bij de mensport door de begeleiding die ze geeft aan klanten, maar zelf rijden doet ze niet meer. “Ik ben nog altijd tevreden met die keuze. Op een gegeven moment had ik bijna alles wel gedaan en meegemaakt, dan is het goed om een andere uitdaging te zoeken. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk net zo veel energie krijg van het coachen dan van rijden zelf. Ik vind het onwijs leuk om mijn kennis te delen en om met mijn klanten te ontdekken hoe ze zich kunnen verbeteren.”

Jim stond het liefst links in het span

