SWM Exloo overtreft verwachtingen

“Lieuwe Koopmans, de directeur van het Hippisch Centrum, heeft samen met de organisatie van de SWM er alles aan gedaan om er een compleet evenement van te maken. Het was de bedoeling dat het een internationale uitstraling had en dat menners, publiek, vrijwilligers en officials aan niets ontbrak”, laat mede-organisator Jacques Poppen aan Hoefnet weten.

Tot in de puntjes verzorgd

Zowel de dressuur als de vaardigheid werd op de eb en vloed bodem van het Hippisch centrum verreden. Er werden onder andere 500 planten beschikbaar gesteld door Wolter Koops, een van de sponsoren. Daarnaast ontvingen alle grooms na de marathon een roos, waren er in elke rubriek prijzen te winnen (er werden geen rubrieken samengevoegd), de jury’s lagen op één lijn en er werd gebruik gemaakt van de prachtige en grote vaste marathonhindernissen.

De wedstrijd werd zeer goed ontvangen door de menners. De organisatie heeft er bewust voor gekozen niet meer dan 75 deelnemers te verwelkomen. “Er waren veel mensen die onder de indruk waren van de grote, iets langere hindernissen. Parcoursbouwer Alex Oosterveld heeft geweldig gebouwd en kreeg dan ook veel complimenten. Het was moeilijk en soms technisch, maar er heeft maar één deelnemer moeten uitspannen.”

“Bovendien hadden we hele gave prijzen, waaronder lessen van toptrainers. Toen één van de winnaars zondag een les won van Claudio Fumagalli en dolblij reageerde, was de wedstrijd voor mij helemaal geslaagd”, aldus Jacques Poppen.

Cora Poelman wisseltrofee

Eén van de andere prijzen was de nieuwe Cora Poelman wisseltrofee. Cora is ruim 30 jaar geleden begonnen met de mensport en was enorm bepalend met haar tandem pony’s. Haar team kreeg de naam Jambo, wat ‘goedendag’ is in het Swahilli. Haar team reed op de vele wedstrijden en kampioenschappen steevast bovenin mee. Vorig jaar werd Cora erg ziek en ze wist dat meedoen aan deze wedstrijd in Exloo niet meer zou gaan. Toch wilde ze ‘erbij’ zijn, waarna de wisseltrofee in het leven geroepen is. Op 26 maart 2024 is Cora helaas overleden. Ze wordt door velen gemist.

Alle deelnemers van SWM Exloo maakten kans om de Cora Poelman wisseltrofee te winnen, maar IJsbrand Chardon was de uiteindelijke winnaar. Hij was dubbel foutloos in de vaardigheid en reed een dressuurscore van 37.70 strafpunten. Zijn naam staat inmiddels al op de wisseltrofee. Volgend jaar zal de naam van de volgende winnaar er op komen.

IJsbrand Chardon met de Cora Poelman wisseltrofee

Volgend jaar

Betsie van der Ploeg Petra Hoeksema, Johan Holties, Frans Wijts, IJsbrand Chardon en Atonie ter Harmsel wisten met de grootste overmacht te winnen van hun concurrentie.

Ook volgend jaar komt de SWM in Exloo weer terug op de kalender. Het is nog niet bekend op welke datum. Hierover volgt later meer informatie.

Claudio Fumagalli deed zelf ook mee in Exloo. Hij startte HC

