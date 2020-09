Tomas Eriksson in spelshow op Zweedse televisie

In deze populaire spelshow nemen voormalige topsporters het tegen elkaar op: “Het wordt hartstikke leuk,” vertelt Eriksson die ondanks de drukke werkzaamheden op zijn boerderij tijd wist vrij te maken. “Gezien het deelnemersveld denk ik dat het een pittige strijd wordt, maar ik zal ze eens laten zien wat een boer uit Bjäre kan!”

Normaal gesproken wordt het programma in het buitenland opgenomen, maar i.v.m. de coronacrisis wordt deze editie van de Champion of the Champions opgenomen in Eriksson’s dorp Båstad, waar hij een lokale held is. De opnames zijn vorige week begonnen.

Het programma wordt volgend jaar op de Zweedse tv-zender SVT1 uitgezonden.

Enkele van de beste sportsterren van Zweden ontmoeten elkaar in fysieke en mentale uitdagingen. In de Champions of Champions 2021 strijden Fredrik Lindström, Tomas Eriksson, Johan Olsson, Sanna Tidstrand, Frida Österberg, Therese Alshammar, Bengt Gustafsson, Johanna Larsson, André Myhrer en Linnea Torstenson.

