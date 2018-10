Top deelnemersveld FEI Wereldbeker Vierspannen Maastricht

Vijfvoudig Wereldkampioen en zevenvoudig winnaar van de Wereldbeker Boyd Exell geeft ‘acte de presence’, maar kan geduchte concurrentie verwachten van onder meer de beste Nederlandse menners. IJsbrand Chardon en Koos de Ronde zullen de Nederlandse eer hoog houden. Koos de Ronde is nagenoeg onverslaanbaar in de marathon, hij wist op de Wereldruiterspelen in Tryon de marathon op zijn naam te schrijven en eindigde individueel op de vierde plaats. Samen met IJsbrand en Bram Chardon won hij de zilveren teammedaille.

IJsbrand Chardon: “We gingen voor goud, we waren in topvorm, maar helaas mocht het niet zo zijn. Ik ben blij met de Wereldbeker Vierspannen in Maastricht. Ik was er vanaf het begin in 1988. Ik heb toen drie jaar achter elkaar demo’s gegeven. Dat was een super ervaring. Jumping Indoor Maastricht is een topevenement en ik kijk ernaar uit om daar te starten.”

De Amerikaan Chester Weber reist ook af naar Maastricht. Hij won de individuele zilveren medaille en goud met het team. De bronzen medaille winnaar Edouard Simonet uit België heeft evenals De Ronde een wild card gekregen. Zijn landgenoot Glenn Geerts (6e) komt eveneens naar het MECC. De Zwitser Jérôme Voutaz maakt het plaatje compleet. Hij werd vijfde bij de WEG en behaalde in 2017 en 2018 zilver in de Wereldbekerfinale.

Een deelnemersveld dat vuurwerk belooft!

Kijk voor meer informatie op www.jumpingindoormaastricht.com