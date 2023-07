Transfer-up programma voor FEI level 1 menstewards beschikbaar

Onder de verantwoordelijkheid van en in nauwe samenwerking met een wedstrijdorganisatie zijn de Stewards de officials die toezicht houden, behulpzaam zijn en zo nodig optreden.

Stewards hebben voldoende kennis van de Engelse taal aangezien alle FEI cursussen in het Engels worden gegeven. Ze kunnen zich goed uiten in het Engels in de communicatie naar deelnemers en officials. Stewards zijn rechtvaardig en respectvol naar deelnemers en overige officials, zijn pro-actief en zijn verbindend naar deelnemers, juryleden en de wedstrijdorganisatie. Stewards oefenen hun functie uit in teamverband onder leiding van een Chief Steward.

Neem voor meer informatie contact op met driving@fei.org.