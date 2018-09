Tryon 2018: Niets is onmogelijk volgens IJsbrand Chardon

Spits afbijten

Vanwege het feit dat deze alternatieve dressuurpiste gelijk na afloop weer omgetoverd moest worden tot losrijpiste voor het springen, werden de menners iedere 10 minuten de ring ingestuurd. Dit werkte goed en de wedstrijd was precies op tijd klaar.

Bram Chardon beet vanmorgen voor het Nederlandse team het spits af. Bram had zelf aangeboden als eerste van het drietal te starten om teamgenoot Koos de Ronde de kans te geven het maximale uit zijn proef te halen. Bram reed een goede proef en was tevreden met zijn score van 46,37 punten waarmee hij uiteindelijk vijfde werd: “Ik kon wel wat verbeterpuntjes ontdekken ten opzichte van mijn laatste proef in Aken,” vertelt Bram. “Mijn linkervoorpaard was af en toe even onder de indruk van het publiek en kwam wat terug. Maar op een klein galopje in het laatste uitstrekken na was het best goed.”

Voor tweede starter Koos de Ronde pakte zijn proef niet uit zoals hij had gehoopt. De regerend Nederlands kampioen moest vandaag genoegen nemen met de 14e plaats.

Niets is onmogelijk

IJsbrand Chardon mocht als laatste in de baan vandaag en reed een prachtige, foutloze proef. “Ik had in de voorbereiding op Tryon getraind met Darco, maar twee dagen voordat we vertrokken bleek hij toch niet fit genoeg waardoor ik moest omschakelen. Maar ik heb het hele jaar nog geen 41 punten gereden, en als je dit op een WK rijdt kun je niet meer dan tevreden zijn. Morgen in de marathon is mijn doel om de achterstand op Chester (5,96 punten) terug te brengen naar een bal in de vaardigheid. Het gat met Boyd (9,38 punten) is te groot, maar niets is onmogelijk,” besluit een strijdbare Chardon.

Exell: Mijn paarden zijn als Totilas en Valegro

Boyd Exell gaat met een puntentotaal van 31,68 aan de leiding in het individuele klassement: “Dit is niet mijn persoonlijke record,” vertelt Exell. “In Kentucky had ik een score van in de 30 punten. Dit vierspan is super ervaren, ik heb ze kort losgereden en daarna hebben we 10 minuten onder het dak in de schaduw gewacht voordat ik ze weer heb opgepakt. Dit is het beste vierspan dat ik tot nu toe heb gehad en dat is heel bijzonder. Deze paarden zijn voor mij zoals Valegro en Totilas, gewoon geweldige paarden.”

Chester Weber eindigde op de tweede plaats en ook hij was zeer tevreden: “De paarden voelden goed aan, ik ben echt heel erg blij met hoe ze het hebben gedaan, evenals het hele team om me heen.”

In het landenklassement gaan de Verenigde Staten van Amerika dankzij de topprestaties van Chester Weber en Misdee Wrigley-Miller (4e) aan de leiding, gevolgd door Nederland, Frankrijk, België en Duitsland.

Er is discussie gaande vanwege het A-traject dat over zeer glooiend terrein gaat met veel steile hellingen. Vanwege de hitte en de hoge luchtvochtigheidsgraad willen de chefs d’equipe graag dat het A-traject wordt vervangen door een veel paardvriendelijker opwarmtraject.

Klik hier voor de uitslagen.