Twee dagen dressuur tijdens internationale menwedstrijd Exloo

Het is de eerste internationale wedstrijd in Europa na de winterperiode. De paarden en pony’s worden dus voor het eerst weer aan een internationaal jurycorps voorgesteld en menners kunnen hun strategie bepalen voor de rest van het seizoen.

De wedstrijd gaat donderdagochtend van start met de veterinaire keuring. De eerste deelnemers rijden ’s middags al hun dressuurproef. De overige deelnemers verschijnen vrijdag in de dressuurring.

Zaterdag komen alle menners in actie tijdens de spectaculaire marathon. De zes hindernissen zijn ontworpen door WK-parcoursbouwer Josef Middendorf uit Duitsland. Hij wordt geassisteerd door de Nederlandse level 2 parcoursbouwer Arjan Kleinjan. De hindernissen liggen centraal op het terrein van Hippisch Centrum Exloo, waar de afgelopen maanden hard is gewerkt om de bodemgesteldheid en de hindernissen in optimale conditie te krijgen.